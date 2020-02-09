الإصابات بالفيروس المرعب ترتفع .. وهذه خريطة انتشاره الجديدة

بلغ عدد المتوفين جرّاء وباء كورونا 813 حالة أعلى من وفيات "سارس"

تواصل أرقام الإصابات من جرّاء وباء فيروس "كورونا"، الارتفاع المستمر، حسبما تعلنه السلطات الصينية، ومنظمة الصحة العالمية، والدول المعنية بهذا الموضوع.

ووفق ما نقلته "الحرة"، حسب آخر الأرقام المعلن عنها رسمياً، بلغ عدد المتوفين من جرّاء الوباء، (813) في حصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء سارس في عامي 2002 - 2003 في العالم أجمع.

آخر الأرقام

وحسب آخر الاحصائيات التي نشرها موقع "وورلد ميتر" الدولي، المتخصص في الإحصائيات المباشرة، بلغ عدد مجموع المصابين إلى حدود صباح الأحد، نحو 37554 شخصاً؛ ضمنهم 6196 حالتهم خطيرة.

وعن عدد الوفيات المعلن عنها حتى اللحظة، وصل عدد الوفيات 813 شخصاً، فيما تم تعافي 2728 شخصاً من مجموع المصابين.

وحسب الاحصائيات الآنية، يُوجد المصابون بالفيروس في 28 دولة، يتفرقون قارياً بين أربع مناطق: آسيا، أوروبا، أميركا الشمالية، ودولة أستراليا.

خريطة الدول

وفيما يلي لائحة أهم الدول التي سُجِّلت فيها إصابات من جرّاء الفيروس حتى صباح الأحد التاسع من فبراير الجاري، في الساعة السادسة والنصف (بتوقيت غرينتش):

- الصين: تسجل أكبر نسبة من المصابين، وصلت إلى 37199 مصاباً؛ شُفي منهم 2728.

- اليابان : بلغ عدد المصابين 90 شخصاً؛ شُفي منهم 4 أشخاص.

- سنغافورة: بلغ عدد الإصابات 40؛ شفي منهم 2.

- تايلاند: سجّلت أكبر عدد من المتعافين من الفيروس خارج الصين، حيث أصيب 32 شخصاً؛ شُفي 10 منهم.

- هونج كونج: أُصيب 26 شخصاً؛ تُوفي منهم شخص واحد.

- كوريا الجنوبية: وصل عدد المصابين 25 شخصاً؛ شُفي منهم 2.

- تايوان: أُصيب 17 شخصاً؛ شفي شخص واحد.

- ماليزيا: أُصيب 16 شخصاً؛ شُفي واحد.

- أستراليا: وصل عدد المصابين 15 شخصاً؛ شُفي منهم 5.

- فيتنام: أُصيب 14 شخصاً؛ شُفي منهم 3.

- ألمانيا: أصيب 14 شخصا، دون الإعلان عن عدد المتعافين.

- الولايات المتحدة: أُصيب 12 شخصاً؛ شُفي منهم 3.

- فرنسا: أُصيب 11 شخصاً؛ دون حالات متعافاة.

- الإمارات: 7 حالات مصابة؛ دون الإعلان عن شفائها.

- كندا: 7 حالات مصابة؛ دون معلومات عن مَن شُفي منهم.

هذا، وسجّلت في كل من سريلانكا، كمبوديا، فنلندا، إصابة واحدة وأعلن عن شفائها، فيما سُجِّل في كل من: السويد، نيبال، إسبانيا وبلجيكا، حالة واحدة دون الإعلان عن شفائها لحدود الساعة.

أرقام "منظمة الصحة"

ورفضت منظمة الصحة العالمية، ذكر معلومات مستفيضة، مؤكدة أنها "ستعلن الجديد عندما يتوصل الخبراء إلى نتائج ملموسة بخصوص اللقاح".

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن من بين 17000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، كان 82% منها خفيفاً و15% حاداً.

وتقوم فرق بحث بالتدقيق في عديد من الحالات، وشملت البحوث 138 مصاباً في مستشفى في تشونغنان بجامعة ووهان خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 28 يناير.