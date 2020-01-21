عبور 20 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

تأتي امتدادًا للجهود الإنسانية التي يقدّمها "إغاثي الملك سلمان"

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، 20 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 يناير 2020م إلى 18 يناير 2020م، تحمل على متنها 62.500 كرتون من التمور تزن 500 طن، تستهدف محافظات: (مأرب، وتعز، والبيضاء، وعمران، والحزم).

وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدّمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.