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العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 612870 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12988؛ فيما تم تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 579838 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم، 20044؛ منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 612870 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12988؛ فيما تم تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 579838 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم، 20044؛ منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
07:26 PM

العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 612870 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12988؛ فيما تم تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 579838 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم، 20044؛ منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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