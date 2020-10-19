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"الرياضة" تقرر حرمان ناديين من الدعم "دفعة سبتمبر"

وفق قرار أصدرته اليوم لجنة الكفاءة المالية في الوزارة

أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم، قراراً يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح.

وجاء هذا القرار نظراً لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساساً لصرف أي مستحقات شهرية.

وسبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد؛ من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.

يأتي ذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوضوح، وتأكيداً على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة" تقرر حرمان ناديين من الدعم "دفعة سبتمبر"
سبق

أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم، قراراً يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح.

وجاء هذا القرار نظراً لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساساً لصرف أي مستحقات شهرية.

وسبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد؛ من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.

يأتي ذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوضوح، وتأكيداً على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
02:49 PM

"الرياضة" تقرر حرمان ناديين من الدعم "دفعة سبتمبر"

وفق قرار أصدرته اليوم لجنة الكفاءة المالية في الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم، قراراً يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح.

وجاء هذا القرار نظراً لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساساً لصرف أي مستحقات شهرية.

وسبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد؛ من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.

يأتي ذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوضوح، وتأكيداً على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

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