أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية

"الغريبي": نخطط لإطلاق رحلات سياحية وأخرى لضيوف الرحمن

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية يحيى بن حمود الغريبي، وعددًا من قيادات الشركة.



وقدم "الغريبي" نبذة عن إستراتيجية شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وأبرز الخدمات التي تساهم بها في تعزيز النقل الجوي.



ونوه إلى انطلاق المسيرة التشغيلية لشركة الطائرات المروحية، والتي تعد أول مشغل للطائرات العمودية التجارية في المملكة.



وأشار "الغريبي" إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات؛ ومن أهمها قطاع النقل؛ إذ تسعى الشركة إلى تطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



وقال: تخطط الشركة لإطلاق الرحلات السياحية، وأخرى خاصة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي.



ولفت الانتباه إلى أن الشركة تهدف في المستقبل القريب إلى امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025.



وأوضح أن شركة الطائرات المروحية شاركت في المعرض السعودي للطيران بالرياض، ومعرض دبي للطيران لعام 2019.



من جهته أعرب أمير منطقة الرياض عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، مثمنًا جهود القائمين عليها، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع للوطن والمواطن.