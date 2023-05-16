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سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خلال الـ24 ساعة الماضية لا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".

وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".

وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:52 PM

سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خلال الـ24 ساعة الماضية لا وفيات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".

وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

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