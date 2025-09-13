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حريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام

فِرق "المدني" باشرت الحادث واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في تلك الحالات

اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.

وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.


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حريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام
سبق

اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.

وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.


13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:24 PM

حريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام

فِرق "المدني" باشرت الحادث واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في تلك الحالات

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,726

اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.

وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.


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