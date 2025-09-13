حريق يلتهم 7 باصات مدرسية بـ"أبو عريش".. ومطالبات بالتحقق من سلامتها قبل عودة الدوام

فِرق "المدني" باشرت الحادث واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في تلك الحالات

اندلعت النيران في باصات مخصصة للنقل المدرسي في منطقة جازان اليوم الأحد وهي متوقفة في محافظة أبو عريش.

وتفصيلاً، وفقًا لمصادر، فإن النيران اندلعت في 7 باصات، وتضرر اثنان. وقد باشرت فِرق الدفاع المدني موقع الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

وكانت مصادر قد طالبت وزارة التعليم بإعادة النظر في وضع تلك الباصات قبل عودة الدوام للمدارس.



