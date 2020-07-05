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الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين أثناء تسللهم إلى مواقعه في الضالع

تدمير آلية قتالية للميليشيا

قتل خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وقتلت خمسة منهم وجرحت آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني دمرت إحدى الآليات القتالية التابعة للميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين أثناء تسللهم إلى مواقعه في الضالع
سبق

قتل خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وقتلت خمسة منهم وجرحت آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني دمرت إحدى الآليات القتالية التابعة للميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
06:02 PM

الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين أثناء تسللهم إلى مواقعه في الضالع

تدمير آلية قتالية للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وقتلت خمسة منهم وجرحت آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني دمرت إحدى الآليات القتالية التابعة للميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.

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