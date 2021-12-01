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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما 19 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي هي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما 19 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي هي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
05:50 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًّا في محافظة المزاحمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما 19 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي هي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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