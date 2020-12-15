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"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير

من أصل 3600 تم تسجيلهم عبر برنامج عيادات المكافحة

أسهمت فرق الطواقم الصحية بمكافحة التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة عسير من مساعدة (1080) مدخناً من الإقلاع عن التدخين من أصل (3600) تم تسجيلهم عبر برنامج عيادات مكافحة التدخين بالمرافق الصحية خلال العام المنصرم.

وقالت "صحة عسير" إنه يوجد (38) عيادة ثابتة و(5) عيادات متنقلة ساهمت وبشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية والإقلاع، إضافة الى القيام بـ(195) جولة على المنشآت الصحية للتعريف بنظام مكافحة التبغ والتوعية بأضراره لجانب متابعة منافذ البيع.

كما نفذت "صحة عسير" عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة ما يقارب (7000) شخص بمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى إقامة معارض تنفيذية مصاحبة من خلال (230) نشاطاً مع تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمراجعين.

مكافحة التدخين عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير
سبق

أسهمت فرق الطواقم الصحية بمكافحة التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة عسير من مساعدة (1080) مدخناً من الإقلاع عن التدخين من أصل (3600) تم تسجيلهم عبر برنامج عيادات مكافحة التدخين بالمرافق الصحية خلال العام المنصرم.

وقالت "صحة عسير" إنه يوجد (38) عيادة ثابتة و(5) عيادات متنقلة ساهمت وبشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية والإقلاع، إضافة الى القيام بـ(195) جولة على المنشآت الصحية للتعريف بنظام مكافحة التبغ والتوعية بأضراره لجانب متابعة منافذ البيع.

كما نفذت "صحة عسير" عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة ما يقارب (7000) شخص بمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى إقامة معارض تنفيذية مصاحبة من خلال (230) نشاطاً مع تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمراجعين.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
04:39 PM

أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير

من أصل 3600 تم تسجيلهم عبر برنامج عيادات المكافحة

A A A
بندر آل عوض - عسير
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أسهمت فرق الطواقم الصحية بمكافحة التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة عسير من مساعدة (1080) مدخناً من الإقلاع عن التدخين من أصل (3600) تم تسجيلهم عبر برنامج عيادات مكافحة التدخين بالمرافق الصحية خلال العام المنصرم.

وقالت "صحة عسير" إنه يوجد (38) عيادة ثابتة و(5) عيادات متنقلة ساهمت وبشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية والإقلاع، إضافة الى القيام بـ(195) جولة على المنشآت الصحية للتعريف بنظام مكافحة التبغ والتوعية بأضراره لجانب متابعة منافذ البيع.

كما نفذت "صحة عسير" عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة ما يقارب (7000) شخص بمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى إقامة معارض تنفيذية مصاحبة من خلال (230) نشاطاً مع تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمراجعين.

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