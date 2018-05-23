النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف

قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف
سبق

قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:32 PM

ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
410

قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,120
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,349

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة