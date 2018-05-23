ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف

قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.