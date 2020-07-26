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"الفيصل" يطلق أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية

متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب.. بشعار"جاء الوقت"

يطلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مساء غد الاثنين، مؤتمر أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب.

وقال حساب أكاديمية مهد على "تويتر" :"غداً الساعة 9 مساء.. ينطلق مؤتمر إطلاق أكاديمية مهد وهي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة.. برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

وتسعى هذه الأكاديمية إلى ترسيخ الرغبة في النجاح الرياضي للطلاب والطالبات والتفاعل ومواكبة التطورات الحديثة في عالم الرياضة وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين مستقبلاً في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، واضعةً نصب عينيها في المنظور القريب حصد العديد من المراكز المتقدمة بمختلف البطولات.

وكانت أكاديمية "مهد" الرياضية نشرت أول أمس عبر حسابها في "تويتر" فيديو باللغتين العربية والإنجليزية يحمل اسم "جاء الوقت" يعرض مقاطع رياضية عدة لأطفال يمارسون لعبة كرة القدم وكرة المضرب والسباحة، للتعريف بجهودها في اكتشاف المواهب ورعايتها وتطويرها وصقلها، وصولاً إلى مراحل المنافسة والإنجاز، لخلق هوية رياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة تسعى من خلال أنشاء الأكاديميات الرياضية في السعودية إلى الاهتمام بالتكوين الرياضي الأمثل ذهنياً وبدنياً ونفسياً، والتركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها وصنع الأبطال من الجنسين في المجالات الرياضية المختلفة لتكون ركيزة أساسية في إستراتيجية صناعة النجوم والمواهب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يطلق أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية
سبق

يطلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مساء غد الاثنين، مؤتمر أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب.

وقال حساب أكاديمية مهد على "تويتر" :"غداً الساعة 9 مساء.. ينطلق مؤتمر إطلاق أكاديمية مهد وهي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة.. برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

وتسعى هذه الأكاديمية إلى ترسيخ الرغبة في النجاح الرياضي للطلاب والطالبات والتفاعل ومواكبة التطورات الحديثة في عالم الرياضة وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين مستقبلاً في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، واضعةً نصب عينيها في المنظور القريب حصد العديد من المراكز المتقدمة بمختلف البطولات.

وكانت أكاديمية "مهد" الرياضية نشرت أول أمس عبر حسابها في "تويتر" فيديو باللغتين العربية والإنجليزية يحمل اسم "جاء الوقت" يعرض مقاطع رياضية عدة لأطفال يمارسون لعبة كرة القدم وكرة المضرب والسباحة، للتعريف بجهودها في اكتشاف المواهب ورعايتها وتطويرها وصقلها، وصولاً إلى مراحل المنافسة والإنجاز، لخلق هوية رياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة تسعى من خلال أنشاء الأكاديميات الرياضية في السعودية إلى الاهتمام بالتكوين الرياضي الأمثل ذهنياً وبدنياً ونفسياً، والتركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها وصنع الأبطال من الجنسين في المجالات الرياضية المختلفة لتكون ركيزة أساسية في إستراتيجية صناعة النجوم والمواهب.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
10:27 PM

"الفيصل" يطلق أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية

متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب.. بشعار"جاء الوقت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يطلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مساء غد الاثنين، مؤتمر أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب.

وقال حساب أكاديمية مهد على "تويتر" :"غداً الساعة 9 مساء.. ينطلق مؤتمر إطلاق أكاديمية مهد وهي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة.. برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

وتسعى هذه الأكاديمية إلى ترسيخ الرغبة في النجاح الرياضي للطلاب والطالبات والتفاعل ومواكبة التطورات الحديثة في عالم الرياضة وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين مستقبلاً في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، واضعةً نصب عينيها في المنظور القريب حصد العديد من المراكز المتقدمة بمختلف البطولات.

وكانت أكاديمية "مهد" الرياضية نشرت أول أمس عبر حسابها في "تويتر" فيديو باللغتين العربية والإنجليزية يحمل اسم "جاء الوقت" يعرض مقاطع رياضية عدة لأطفال يمارسون لعبة كرة القدم وكرة المضرب والسباحة، للتعريف بجهودها في اكتشاف المواهب ورعايتها وتطويرها وصقلها، وصولاً إلى مراحل المنافسة والإنجاز، لخلق هوية رياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة تسعى من خلال أنشاء الأكاديميات الرياضية في السعودية إلى الاهتمام بالتكوين الرياضي الأمثل ذهنياً وبدنياً ونفسياً، والتركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها وصنع الأبطال من الجنسين في المجالات الرياضية المختلفة لتكون ركيزة أساسية في إستراتيجية صناعة النجوم والمواهب.

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