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"المعلمي" يستقبل وفد برنامج "يسر" في الأمم المتحدة

جرى استعراض جهود تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية

استقبل المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج في تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والجهات الحكومية، والتي تعكس جهود المملكة في مختلف المجالات.

يأتي اللقاء على هامش اجتماعاتٍ عَقَدَها وفد البرنامج مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية الحكومية.

حضر اللقاء من جانب البرنامج: نائب الرئيس للخدمات والمنتجات والبوابة الوطنية المهندس هشام آل الشيخ، ونائب الرئيس لقطاع الابتكار والقدرات الرقمية المهندس باسم الجديع، والمدير العام للشراكات الدولية بالبرنامج سلطان الغانم، ومسؤول الإعلام بالبرنامج عبدالرحمن العليان، ومن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة: حضر رئيس اللجنة الاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.

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"المعلمي" يستقبل وفد برنامج "يسر" في الأمم المتحدة
سبق

استقبل المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج في تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والجهات الحكومية، والتي تعكس جهود المملكة في مختلف المجالات.

يأتي اللقاء على هامش اجتماعاتٍ عَقَدَها وفد البرنامج مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية الحكومية.

حضر اللقاء من جانب البرنامج: نائب الرئيس للخدمات والمنتجات والبوابة الوطنية المهندس هشام آل الشيخ، ونائب الرئيس لقطاع الابتكار والقدرات الرقمية المهندس باسم الجديع، والمدير العام للشراكات الدولية بالبرنامج سلطان الغانم، ومسؤول الإعلام بالبرنامج عبدالرحمن العليان، ومن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة: حضر رئيس اللجنة الاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:12 PM

"المعلمي" يستقبل وفد برنامج "يسر" في الأمم المتحدة

جرى استعراض جهود تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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استقبل المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج في تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والجهات الحكومية، والتي تعكس جهود المملكة في مختلف المجالات.

يأتي اللقاء على هامش اجتماعاتٍ عَقَدَها وفد البرنامج مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية الحكومية.

حضر اللقاء من جانب البرنامج: نائب الرئيس للخدمات والمنتجات والبوابة الوطنية المهندس هشام آل الشيخ، ونائب الرئيس لقطاع الابتكار والقدرات الرقمية المهندس باسم الجديع، والمدير العام للشراكات الدولية بالبرنامج سلطان الغانم، ومسؤول الإعلام بالبرنامج عبدالرحمن العليان، ومن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة: حضر رئيس اللجنة الاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.

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