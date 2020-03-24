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أجواء الثلاثاء.. سحب ممطرة ورياح مغبرة على هذه المناطق

الأرصاد تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران)، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب ممطرة ورياح مغبرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء الثلاثاء.. سحب ممطرة ورياح مغبرة على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران)، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:06 PM

أجواء الثلاثاء.. سحب ممطرة ورياح مغبرة على هذه المناطق

الأرصاد تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والحدود الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران)، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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