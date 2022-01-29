شكوى قضائية بسبب سر تُخفيه "جوجل" عن الجميع حول سيارتها ذاتية القيادة

تواجه شركة "جوجل" الأمريكية شكاوى قضائية، بسبب سر تُخفيه عن الجميع، بشأن سيارتها ذاتية القيادة المعروفة باسم "وايمو".

وأوضحت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن وايمو تواجه دعاوى قضائية في مقاطعة "سكرامنتو" الأمريكية، بسبب رفض الشركة الأمريكية الكشف عن بروتوكولات الطوارئ الخاصة بسياراتها ذاتية القيادة للوكالات الرسمية، بسبب ما قالت إنه "أسرار تجارية".

ودافعت "وايمو" عن طلباتها بأنها مستعدة لتقديم الضمانات كافة بوجود بروتوكولات طوارئ قوية، لكن من دون الكشف عن تفاصيلها، لأنها تعدها أسراراً تجارية ستضر بمنافسة سيارات ذاتية القيادة مع الشركات الأخرى.

وتتضمن بعض المعلومات التي تريد وايمو منع الوصول العام إليها، تفاصيل حول كيفية التخطيط للتعامل مع حالات الطوارئ التي تنطوي على مركباتها ذاتية القيادة، ويعرض قسم آخر منقح تفاصيل قدرات برنامج التشغيل الخاص به للتعامل مع شوارع وتلال سان فرانسيسكو الصعبة ذات الاتجاه الواحد.

يُذكر أن "وايمو"، بدأت بتقديم خدمة سيارات الأجرة لعددٍ محدود من العملاء في سان فرانسيسكو في أغسطس، وتعمل هذه المركبات مع سائق بشري احتياطي.

وتدعي الشركة أنها شاركت علناً جميع المعلومات الواردة في تطبيقها مع الوكالات الرسمية، فإنها ستتضمّن تفاصيل فنية تمس كيفية تحقيقها لأداء السلامة الذي وصفته بالتفصيل في الأماكن العامة الأخرى، وهي ما يمكن أن تمنح منافسيها ميزة عليها، بحسب قولها.

وقال المتحدث باسم "وايمو" لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص: "كل شركة سيارات ذاتية القيادة عليها التزام بإثبات سلامة تقنيتها، وهذا هو سبب قيامنا بمشاركة البيانات بشفافية وباستمرار حول استعدادنا للسلامة مع الجمهور".

وتابع بقوله "سنواصل العمل مع الوكالات الرسمية، لتحديد ما هو مناسب لنا لمشاركته علناً ونأمل في العثور على حل قريباً".