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دمشق .. قتلى في انفجار كفر سوسة وأنباء عن إحباط تفجير آخر

طوق أمني حول موقع الانفجار في محيط العاصمة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدةً أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر طبية ما يفيد بسقوط قتلى في انفجار كفر سوسة، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ضربت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال مراسل "شام إف إم"، إن صوت الانفجار، الذي سُمع في أرجاء العاصمة، ناجمٌ عن عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين؛ حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفر سوسة والمزة وجسر الزاهرة.

________

لم ترد تفاصيل عن طبيعته أو معلومات عن سقوط ضحايا

انفجار يهزّ دمشق وأنباء عن تفجير في نقطة عسكرية

سُمع دوي انفجار، صباح الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي وسط أنباءٍ عن عمل إرهابي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر محلي قوله: تفجير وقع في طريق المتحلق الجنوبي في دمشق نجم عن سيارة ملغمة استهدفت نقطة عسكرية.

ولم ترد إلى الآن تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وفيما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

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دمشق .. قتلى في انفجار كفر سوسة وأنباء عن إحباط تفجير آخر
سبق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدةً أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر طبية ما يفيد بسقوط قتلى في انفجار كفر سوسة، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ضربت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال مراسل "شام إف إم"، إن صوت الانفجار، الذي سُمع في أرجاء العاصمة، ناجمٌ عن عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين؛ حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفر سوسة والمزة وجسر الزاهرة.

________

لم ترد تفاصيل عن طبيعته أو معلومات عن سقوط ضحايا

انفجار يهزّ دمشق وأنباء عن تفجير في نقطة عسكرية

سُمع دوي انفجار، صباح الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي وسط أنباءٍ عن عمل إرهابي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر محلي قوله: تفجير وقع في طريق المتحلق الجنوبي في دمشق نجم عن سيارة ملغمة استهدفت نقطة عسكرية.

ولم ترد إلى الآن تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وفيما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:43 AM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
03:15 PM

دمشق .. قتلى في انفجار كفر سوسة وأنباء عن إحباط تفجير آخر

طوق أمني حول موقع الانفجار في محيط العاصمة السورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدةً أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر طبية ما يفيد بسقوط قتلى في انفجار كفر سوسة، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ضربت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال مراسل "شام إف إم"، إن صوت الانفجار، الذي سُمع في أرجاء العاصمة، ناجمٌ عن عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين؛ حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفر سوسة والمزة وجسر الزاهرة.

________

لم ترد تفاصيل عن طبيعته أو معلومات عن سقوط ضحايا

انفجار يهزّ دمشق وأنباء عن تفجير في نقطة عسكرية

سُمع دوي انفجار، صباح الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي وسط أنباءٍ عن عمل إرهابي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر محلي قوله: تفجير وقع في طريق المتحلق الجنوبي في دمشق نجم عن سيارة ملغمة استهدفت نقطة عسكرية.

ولم ترد إلى الآن تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وفيما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

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