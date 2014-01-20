دمشق .. قتلى في انفجار كفر سوسة وأنباء عن إحباط تفجير آخر

طوق أمني حول موقع الانفجار في محيط العاصمة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدةً أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر طبية ما يفيد بسقوط قتلى في انفجار كفر سوسة، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ضربت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال مراسل "شام إف إم"، إن صوت الانفجار، الذي سُمع في أرجاء العاصمة، ناجمٌ عن عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين؛ حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفر سوسة والمزة وجسر الزاهرة.

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لم ترد تفاصيل عن طبيعته أو معلومات عن سقوط ضحايا

انفجار يهزّ دمشق وأنباء عن تفجير في نقطة عسكرية

سُمع دوي انفجار، صباح الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي وسط أنباءٍ عن عمل إرهابي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر محلي قوله: تفجير وقع في طريق المتحلق الجنوبي في دمشق نجم عن سيارة ملغمة استهدفت نقطة عسكرية.

ولم ترد إلى الآن تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وفيما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.