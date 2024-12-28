المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بجازان ينفذ حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"
لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري
نفّذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان، حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"، لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بمكتبَي الوزارة بمحافظتي أحد المسارحة وأبوعريش، استمرارًا لجهود المركز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تنمية الغطاء النباتي.
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بجازان ينفذ حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-28
نفّذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان، حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"، لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بمكتبَي الوزارة بمحافظتي أحد المسارحة وأبوعريش، استمرارًا لجهود المركز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تنمية الغطاء النباتي.
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:17 PM
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بجازان ينفذ حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"
نفّذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان، حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"، لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بمكتبَي الوزارة بمحافظتي أحد المسارحة وأبوعريش، استمرارًا لجهود المركز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تنمية الغطاء النباتي.