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الشؤون الإسلامية بجازان تقيم مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية

لأول مرة تطلق عبر تقنيات البث المباشر بمحاضرات وندوات لمدة خمسة أيام

برعاية كريمة من الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة وبمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية).

وفي التفاصيل، تنطلق المبادرة مساء يوم غدٍ الأربعاء عبر برنامج البث المباشر "زوم" وعبر منصات الفرع الرقمية، يُشارك فيها نخبة من الدعاة والمشايخ المختصين بالعمل الخيري وذلك بإلقاء محاضرات دعوية وندوات علمية ودورات تدريبية وورش عمل.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على تشجيع العمل الخيري والحث عليه وبيان جهود المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز الفيصل رحمه الله إلى هذا العهد الزاهر في حمايته وتنظيمه.

وأكّد الشيخ أسامة المدخلي أن رؤية المملكة 2030 تشجع العمل الخيري وتحارب التطرف، فجاءت المبادرة للتوعية بخطر استغلال الحزبيين وأتباع التنظيمات الإرهابيّة للعمل الخيري وذلك لتشويه هذا العمل الإحساني أمام الناس، موضحًا أن حماية الأعمال الخيرية من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون سلب الأموال لصالحهم في ثوب الدين الذي هو براء منهم هو ما تقوم عليه هذه الدولة وتحاربه من عهد مبكر.

وقدم فضيلة الشيخ أسامة المدخلي شكره الوافر للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ولنائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز على رعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

كما قدم "المدخلي" شُكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على موافقته وتوجيهه بإقامة مثل هذا البرنامج المبارك ومتابعته الدائمة سائلاً الله العون والتوفيق وأن تؤتي هذه المبادرة الثمار اليانعة المرجوة منها.

يُذكر أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي ستستمر لمدة خمسة أيام يشارك فيها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بعدة دورات تدريبية وورش عمل.

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الشؤون الإسلامية بجازان تقيم مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية
سبق

برعاية كريمة من الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة وبمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية).

وفي التفاصيل، تنطلق المبادرة مساء يوم غدٍ الأربعاء عبر برنامج البث المباشر "زوم" وعبر منصات الفرع الرقمية، يُشارك فيها نخبة من الدعاة والمشايخ المختصين بالعمل الخيري وذلك بإلقاء محاضرات دعوية وندوات علمية ودورات تدريبية وورش عمل.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على تشجيع العمل الخيري والحث عليه وبيان جهود المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز الفيصل رحمه الله إلى هذا العهد الزاهر في حمايته وتنظيمه.

وأكّد الشيخ أسامة المدخلي أن رؤية المملكة 2030 تشجع العمل الخيري وتحارب التطرف، فجاءت المبادرة للتوعية بخطر استغلال الحزبيين وأتباع التنظيمات الإرهابيّة للعمل الخيري وذلك لتشويه هذا العمل الإحساني أمام الناس، موضحًا أن حماية الأعمال الخيرية من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون سلب الأموال لصالحهم في ثوب الدين الذي هو براء منهم هو ما تقوم عليه هذه الدولة وتحاربه من عهد مبكر.

وقدم فضيلة الشيخ أسامة المدخلي شكره الوافر للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ولنائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز على رعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

كما قدم "المدخلي" شُكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على موافقته وتوجيهه بإقامة مثل هذا البرنامج المبارك ومتابعته الدائمة سائلاً الله العون والتوفيق وأن تؤتي هذه المبادرة الثمار اليانعة المرجوة منها.

يُذكر أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي ستستمر لمدة خمسة أيام يشارك فيها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بعدة دورات تدريبية وورش عمل.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
10:33 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:11 PM

الشؤون الإسلامية بجازان تقيم مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية

لأول مرة تطلق عبر تقنيات البث المباشر بمحاضرات وندوات لمدة خمسة أيام

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عبدالله العنزي - الرياض
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برعاية كريمة من الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة وبمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية).

وفي التفاصيل، تنطلق المبادرة مساء يوم غدٍ الأربعاء عبر برنامج البث المباشر "زوم" وعبر منصات الفرع الرقمية، يُشارك فيها نخبة من الدعاة والمشايخ المختصين بالعمل الخيري وذلك بإلقاء محاضرات دعوية وندوات علمية ودورات تدريبية وورش عمل.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على تشجيع العمل الخيري والحث عليه وبيان جهود المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز الفيصل رحمه الله إلى هذا العهد الزاهر في حمايته وتنظيمه.

وأكّد الشيخ أسامة المدخلي أن رؤية المملكة 2030 تشجع العمل الخيري وتحارب التطرف، فجاءت المبادرة للتوعية بخطر استغلال الحزبيين وأتباع التنظيمات الإرهابيّة للعمل الخيري وذلك لتشويه هذا العمل الإحساني أمام الناس، موضحًا أن حماية الأعمال الخيرية من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون سلب الأموال لصالحهم في ثوب الدين الذي هو براء منهم هو ما تقوم عليه هذه الدولة وتحاربه من عهد مبكر.

وقدم فضيلة الشيخ أسامة المدخلي شكره الوافر للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ولنائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز على رعايته وتدشينه لهذه المبادرة.

كما قدم "المدخلي" شُكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على موافقته وتوجيهه بإقامة مثل هذا البرنامج المبارك ومتابعته الدائمة سائلاً الله العون والتوفيق وأن تؤتي هذه المبادرة الثمار اليانعة المرجوة منها.

يُذكر أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي ستستمر لمدة خمسة أيام يشارك فيها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بعدة دورات تدريبية وورش عمل.

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