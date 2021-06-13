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عُمان: 1006 إصابات كورونا جديدة ترفع الإجمالي إلى 22077

حصيلة الوفيات بالسلطنة تصل إلى 99 وتماثل 7530 حالة للشفاء

أفادت وزارة الصحة العُمانية بتسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 435 لعُمانيين، و571 لغير عُمانيين.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة يصل إلى 22077 حالة، إضافة إلى 99 وفاة وتماثل 7530 للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 3135، فيما وصل عدد الحالات المنوّمة اليوم 43 وإجمالي المنوّمين 315، بينما بلغ إجمالي الحالات المنوّمة في العناية المركزة 94 حالة.‎

فيروس كورونا الجديد

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عُمان: 1006 إصابات كورونا جديدة ترفع الإجمالي إلى 22077
سبق

أفادت وزارة الصحة العُمانية بتسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 435 لعُمانيين، و571 لغير عُمانيين.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة يصل إلى 22077 حالة، إضافة إلى 99 وفاة وتماثل 7530 للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 3135، فيما وصل عدد الحالات المنوّمة اليوم 43 وإجمالي المنوّمين 315، بينما بلغ إجمالي الحالات المنوّمة في العناية المركزة 94 حالة.‎

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:23 PM

عُمان: 1006 إصابات كورونا جديدة ترفع الإجمالي إلى 22077

حصيلة الوفيات بالسلطنة تصل إلى 99 وتماثل 7530 حالة للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة العُمانية بتسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 435 لعُمانيين، و571 لغير عُمانيين.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة يصل إلى 22077 حالة، إضافة إلى 99 وفاة وتماثل 7530 للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، بلغ 3135، فيما وصل عدد الحالات المنوّمة اليوم 43 وإجمالي المنوّمين 315، بينما بلغ إجمالي الحالات المنوّمة في العناية المركزة 94 حالة.‎

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