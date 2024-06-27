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"الخثلان" يوضح حدود جواز كذب الزوجين على بعضهما بعضًا.. وهذا مثال

أشار إجمالاً إلى ثلاث حالات يجوز فيها الكذب لما فيها من مصلحة راجحة

حدد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، المساحة التي يجوز فيها كذب الزوجين على بعضهما بعضًا، وذلك في حدود ما يخصهما فقط في حياتهما الزوجية، لا أن يتعدى ذلك لأن يصبح كذبًا على الناس.

وتفصيلاً؛ أوضح "الخثلان" في برنامج "يستفتونك"، ثلاث حالات يجوز فيها الكذب؛ لما فيها من مصلحة راجحة: في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب، والكذب بين الزوجين.

وأضاف: يجوز كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لكن فيما يخصهما، وليس كذبًا على الناس، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يتوسعون فيها فيكذبون على الناس.

وللتوضيح ذكر "الخثلان" من أمثلة جواز الكذب في الحياة الزوجية؛ ذلك أن يأتي الزوج ببضاعة لزوجته ويعرف أنه لو قال مثلاً إن قيمتها 100 ريال أن زوجته لا تحتفي بها، لكن يقول مثلاً بـ500 ريال لأجل أن تكون هذه السلعة أو الهدية تكون لها قيمة عند زوجته فهذا لا بأس به ونحو ذلك".

وأردف "الخثلان": مثال جواز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، اثنان يريد الإصلاح بينهما فيذهب لأحدهما ويقول له سمعت أن فلانًا يثني عليك ويأتي للآخر ويقول له كذلك، فيحاول أن يقرّب بينهما بالكذب فهذه من الحالات التي يجوز فيها الكذب.


وزاد: الحرب يجوز فيها الكذب لأن الحرب خدعة والنبي ﷺ كان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها.

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"الخثلان" يوضح حدود جواز كذب الزوجين على بعضهما بعضًا.. وهذا مثال
سبق

حدد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، المساحة التي يجوز فيها كذب الزوجين على بعضهما بعضًا، وذلك في حدود ما يخصهما فقط في حياتهما الزوجية، لا أن يتعدى ذلك لأن يصبح كذبًا على الناس.

وتفصيلاً؛ أوضح "الخثلان" في برنامج "يستفتونك"، ثلاث حالات يجوز فيها الكذب؛ لما فيها من مصلحة راجحة: في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب، والكذب بين الزوجين.

وأضاف: يجوز كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لكن فيما يخصهما، وليس كذبًا على الناس، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يتوسعون فيها فيكذبون على الناس.

وللتوضيح ذكر "الخثلان" من أمثلة جواز الكذب في الحياة الزوجية؛ ذلك أن يأتي الزوج ببضاعة لزوجته ويعرف أنه لو قال مثلاً إن قيمتها 100 ريال أن زوجته لا تحتفي بها، لكن يقول مثلاً بـ500 ريال لأجل أن تكون هذه السلعة أو الهدية تكون لها قيمة عند زوجته فهذا لا بأس به ونحو ذلك".

وأردف "الخثلان": مثال جواز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، اثنان يريد الإصلاح بينهما فيذهب لأحدهما ويقول له سمعت أن فلانًا يثني عليك ويأتي للآخر ويقول له كذلك، فيحاول أن يقرّب بينهما بالكذب فهذه من الحالات التي يجوز فيها الكذب.


وزاد: الحرب يجوز فيها الكذب لأن الحرب خدعة والنبي ﷺ كان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:18 AM

"الخثلان" يوضح حدود جواز كذب الزوجين على بعضهما بعضًا.. وهذا مثال

أشار إجمالاً إلى ثلاث حالات يجوز فيها الكذب لما فيها من مصلحة راجحة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,570

حدد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، المساحة التي يجوز فيها كذب الزوجين على بعضهما بعضًا، وذلك في حدود ما يخصهما فقط في حياتهما الزوجية، لا أن يتعدى ذلك لأن يصبح كذبًا على الناس.

وتفصيلاً؛ أوضح "الخثلان" في برنامج "يستفتونك"، ثلاث حالات يجوز فيها الكذب؛ لما فيها من مصلحة راجحة: في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب، والكذب بين الزوجين.

وأضاف: يجوز كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لكن فيما يخصهما، وليس كذبًا على الناس، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يتوسعون فيها فيكذبون على الناس.

وللتوضيح ذكر "الخثلان" من أمثلة جواز الكذب في الحياة الزوجية؛ ذلك أن يأتي الزوج ببضاعة لزوجته ويعرف أنه لو قال مثلاً إن قيمتها 100 ريال أن زوجته لا تحتفي بها، لكن يقول مثلاً بـ500 ريال لأجل أن تكون هذه السلعة أو الهدية تكون لها قيمة عند زوجته فهذا لا بأس به ونحو ذلك".

وأردف "الخثلان": مثال جواز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، اثنان يريد الإصلاح بينهما فيذهب لأحدهما ويقول له سمعت أن فلانًا يثني عليك ويأتي للآخر ويقول له كذلك، فيحاول أن يقرّب بينهما بالكذب فهذه من الحالات التي يجوز فيها الكذب.


وزاد: الحرب يجوز فيها الكذب لأن الحرب خدعة والنبي ﷺ كان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها.

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