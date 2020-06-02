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المحكمة الرياضية تنظر في طعن روسيا على إيقافها الأولمبي

قالت محكمة التحكيم الرياضية ،الثلاثاء ، إنها ستنظر في طعن اللجنة الأولمبية الروسية على إيقاف البلاد أربع سنوات من المشاركة في الأولمبياد وبطولات رياضية بارزة أخرى في أوائل نوفمبر.

ونشرت المحكمة بموقعها على الإنترنت قائمة بمواعيد الطعون المختلفة التي ستنظرها في الفترة المقبلة وقالت إنها ستنظر طعن روسيا على قرار إيقافها بين الثاني والخامس من نوفمبر.

وحرمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) روسيا من المشاركة تحت العلم الوطني في أي بطولة دولية ومن بينها الأولمبياد لأربعة أعوام بسبب التلاعب في نتائج اختبارات.

وتمنع العقوبة أيضًا روسيا من استضافة أو السعي لتنظيم أي أحداث رياضية كبرى لأربع سنوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المحكمة الرياضية تنظر في طعن روسيا على إيقافها الأولمبي
سبق

قالت محكمة التحكيم الرياضية ،الثلاثاء ، إنها ستنظر في طعن اللجنة الأولمبية الروسية على إيقاف البلاد أربع سنوات من المشاركة في الأولمبياد وبطولات رياضية بارزة أخرى في أوائل نوفمبر.

ونشرت المحكمة بموقعها على الإنترنت قائمة بمواعيد الطعون المختلفة التي ستنظرها في الفترة المقبلة وقالت إنها ستنظر طعن روسيا على قرار إيقافها بين الثاني والخامس من نوفمبر.

وحرمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) روسيا من المشاركة تحت العلم الوطني في أي بطولة دولية ومن بينها الأولمبياد لأربعة أعوام بسبب التلاعب في نتائج اختبارات.

وتمنع العقوبة أيضًا روسيا من استضافة أو السعي لتنظيم أي أحداث رياضية كبرى لأربع سنوات.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:10 PM

المحكمة الرياضية تنظر في طعن روسيا على إيقافها الأولمبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت محكمة التحكيم الرياضية ،الثلاثاء ، إنها ستنظر في طعن اللجنة الأولمبية الروسية على إيقاف البلاد أربع سنوات من المشاركة في الأولمبياد وبطولات رياضية بارزة أخرى في أوائل نوفمبر.

ونشرت المحكمة بموقعها على الإنترنت قائمة بمواعيد الطعون المختلفة التي ستنظرها في الفترة المقبلة وقالت إنها ستنظر طعن روسيا على قرار إيقافها بين الثاني والخامس من نوفمبر.

وحرمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) روسيا من المشاركة تحت العلم الوطني في أي بطولة دولية ومن بينها الأولمبياد لأربعة أعوام بسبب التلاعب في نتائج اختبارات.

وتمنع العقوبة أيضًا روسيا من استضافة أو السعي لتنظيم أي أحداث رياضية كبرى لأربع سنوات.

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