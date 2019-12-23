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"سبل" تُصدر طابعيْن بريديين يُبرزان موقع المملكة كوجهة سياحية عالمية

في إطار التعاون بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، طابعين بريديين لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بوجهاتها المختلفة التي تتميز بالتنوع الطبيعي والثراء الثقافي المتنوع.

ويعكس الطابع الأول سعادة وبهجة المجتمع بالفعاليات والمواسم، وما يصاحب ذلك من لحظات متعة، في رمزيةٍ تُبرز الأنشطة والبرامج التي تقام ضمن تقويم الفعاليات والمواسم؛ فيما يرسم الطابع الثاني رمزية تعبر عن إصدار المملكة للتأشيرة السياحية، مرحّبة بزوارها من كل العالم للاستمتاع بالكنوز الطبيعية والثقافية، التي تعكس الهوية العريقة، والحفاوة والترحاب وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة الشعب السعودي الأصيل.

وتزخر المملكة بوجهات سياحية متعددة؛ حيث يقضي السائح وقته في التجول بين الأجواء الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تتميز بها كل وجهة، كما تتنوع الخيارات بين الأسواق الشعبية، والمراكز التجارية الحديثة، ذات الطابع العصري الممزوج بتراث كل منطقة، والمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية، إضافة إلى تنوع المعروضات الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي تقام باستمرار في جميع مناطق المملكة.

وجاء إصدار هذه الطوابع في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ لتسليط الضوء على الكنوز والمقومات السياحية، كما تأتي في سياق سلسلة الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة دوريًّا وفصليًّا وفي المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، والمواسم السياحية والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وفي المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية؛ بهدف التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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"سبل" تُصدر طابعيْن بريديين يُبرزان موقع المملكة كوجهة سياحية عالمية
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، طابعين بريديين لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بوجهاتها المختلفة التي تتميز بالتنوع الطبيعي والثراء الثقافي المتنوع.

ويعكس الطابع الأول سعادة وبهجة المجتمع بالفعاليات والمواسم، وما يصاحب ذلك من لحظات متعة، في رمزيةٍ تُبرز الأنشطة والبرامج التي تقام ضمن تقويم الفعاليات والمواسم؛ فيما يرسم الطابع الثاني رمزية تعبر عن إصدار المملكة للتأشيرة السياحية، مرحّبة بزوارها من كل العالم للاستمتاع بالكنوز الطبيعية والثقافية، التي تعكس الهوية العريقة، والحفاوة والترحاب وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة الشعب السعودي الأصيل.

وتزخر المملكة بوجهات سياحية متعددة؛ حيث يقضي السائح وقته في التجول بين الأجواء الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تتميز بها كل وجهة، كما تتنوع الخيارات بين الأسواق الشعبية، والمراكز التجارية الحديثة، ذات الطابع العصري الممزوج بتراث كل منطقة، والمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية، إضافة إلى تنوع المعروضات الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي تقام باستمرار في جميع مناطق المملكة.

وجاء إصدار هذه الطوابع في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ لتسليط الضوء على الكنوز والمقومات السياحية، كما تأتي في سياق سلسلة الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة دوريًّا وفصليًّا وفي المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، والمواسم السياحية والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وفي المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية؛ بهدف التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:56 PM

"سبل" تُصدر طابعيْن بريديين يُبرزان موقع المملكة كوجهة سياحية عالمية

في إطار التعاون بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، طابعين بريديين لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بوجهاتها المختلفة التي تتميز بالتنوع الطبيعي والثراء الثقافي المتنوع.

ويعكس الطابع الأول سعادة وبهجة المجتمع بالفعاليات والمواسم، وما يصاحب ذلك من لحظات متعة، في رمزيةٍ تُبرز الأنشطة والبرامج التي تقام ضمن تقويم الفعاليات والمواسم؛ فيما يرسم الطابع الثاني رمزية تعبر عن إصدار المملكة للتأشيرة السياحية، مرحّبة بزوارها من كل العالم للاستمتاع بالكنوز الطبيعية والثقافية، التي تعكس الهوية العريقة، والحفاوة والترحاب وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة الشعب السعودي الأصيل.

وتزخر المملكة بوجهات سياحية متعددة؛ حيث يقضي السائح وقته في التجول بين الأجواء الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تتميز بها كل وجهة، كما تتنوع الخيارات بين الأسواق الشعبية، والمراكز التجارية الحديثة، ذات الطابع العصري الممزوج بتراث كل منطقة، والمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية، إضافة إلى تنوع المعروضات الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي تقام باستمرار في جميع مناطق المملكة.

وجاء إصدار هذه الطوابع في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ لتسليط الضوء على الكنوز والمقومات السياحية، كما تأتي في سياق سلسلة الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة دوريًّا وفصليًّا وفي المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، والمواسم السياحية والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وفي المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية؛ بهدف التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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