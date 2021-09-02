مقاتلو "القاعدة" ينضمّون إلى "طالبان" في الهجوم على المقاومة الأفغانية

سقوط قتلى في صفوف الحركة

ذكرت الجبهة الوطنية للمقاومة في إقليم بنجشير، اليوم "الخميس"، أن مقاتلي تنظيم القاعدة الإرهابي انضموا إلى حركة طالبان في المعارك التي تشنها الحركة على إقليم بنجشير؛ بحسب ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وشنّ مقاتلو "طالبان" هجومًا على جنوب بنجشير من ولاية كابيسا، التي كانت تخضع لسيطرة الجيش الفرنسي قبل انسحابه من أفغانستان عام 2013، كما قادوا هجومًا في شرق الوادي.

وأوضح المسؤول في الجبهة فهيم دشتي، أن "طالبان" لم تتقدم ولا حتى كيلومترًا واحدًا".

وأضاف "دشتي" أن العديد من مقاتلي "طالبان" سقطوا في الهجوم.