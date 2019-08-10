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"السديس": نجاح ترجمة خطبة عرفة بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية

الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك بتوجيه سامٍ من خادم الحرمين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة في عامه الثاني الذي يعد أحد أهم الإنجازات التي تحظى بعناية ومتابعة واهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله -، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الرائدة تعد بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية لمنبر خطبة يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخطبة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق ولجميع المسلمين حول العالم.

وأوضح أن الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك, منذ تشرفت بالتوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، ابتداءً من حج العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن عدد اللغات المعتمدة لترجمة الخطبة هذا العام (6) لغات وهي اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية والصينية، مبينًا أن الرئاسة استعدت لهذا المشروع مبكّرًا، سعيًا لإظهار العمل بالشكل الجيد والناجح كما يليق بجهود الدولة - رعاها الله -، في كل الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

وأعرب "السديس" عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وعلى دعمه غير المحدود للمشروع لإيصال رسالة الإسلام وخطبة يوم عرفة لشتى البقاع وبعدة لغات.

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"السديس": نجاح ترجمة خطبة عرفة بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة في عامه الثاني الذي يعد أحد أهم الإنجازات التي تحظى بعناية ومتابعة واهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله -، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الرائدة تعد بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية لمنبر خطبة يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخطبة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق ولجميع المسلمين حول العالم.

وأوضح أن الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك, منذ تشرفت بالتوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، ابتداءً من حج العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن عدد اللغات المعتمدة لترجمة الخطبة هذا العام (6) لغات وهي اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية والصينية، مبينًا أن الرئاسة استعدت لهذا المشروع مبكّرًا، سعيًا لإظهار العمل بالشكل الجيد والناجح كما يليق بجهود الدولة - رعاها الله -، في كل الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

وأعرب "السديس" عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وعلى دعمه غير المحدود للمشروع لإيصال رسالة الإسلام وخطبة يوم عرفة لشتى البقاع وبعدة لغات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:50 PM

"السديس": نجاح ترجمة خطبة عرفة بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية

الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك بتوجيه سامٍ من خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة في عامه الثاني الذي يعد أحد أهم الإنجازات التي تحظى بعناية ومتابعة واهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله -، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات الرائدة تعد بشارة عظيمة في سبيل إيصال الرسالة السامية لمنبر خطبة يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخطبة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق ولجميع المسلمين حول العالم.

وأوضح أن الرئاسة جندت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا المشروع المبارك, منذ تشرفت بالتوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، ابتداءً من حج العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن عدد اللغات المعتمدة لترجمة الخطبة هذا العام (6) لغات وهي اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية والصينية، مبينًا أن الرئاسة استعدت لهذا المشروع مبكّرًا، سعيًا لإظهار العمل بالشكل الجيد والناجح كما يليق بجهود الدولة - رعاها الله -، في كل الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

وأعرب "السديس" عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وعلى دعمه غير المحدود للمشروع لإيصال رسالة الإسلام وخطبة يوم عرفة لشتى البقاع وبعدة لغات.

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