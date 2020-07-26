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أمير الباحة يوجِّه بتكليف الموظفين خلال إجازة العيد لإنجاز المعاملات والخدمات

طالب بتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات للأهالي والزوار بالعيد

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين الموجودين على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لإنجاز المعاملات أولاً بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وشدَّد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فِرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير بها، إضافة إلى مواصلة مختلف الأعمال البلدية الضرورية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أمير الباحة أهمية الرقابة من قِبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة، وإيجاد التصاريح اللازمة للمطابخ المستوفية لشروط الذبح فيها، ومنع الذبح العشوائي، مع توفير الأطباء البيطريين للمراقبة والإشراف، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، إلى جانب متابعة المطاعم، وتكثيف الرقابة الصحية.

فيما يتابع سموه الخدمات المقدمة كافة من الجهات الحكومية خلال فترة الإجازة.

أمير الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يوجِّه بتكليف الموظفين خلال إجازة العيد لإنجاز المعاملات والخدمات
سبق

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين الموجودين على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لإنجاز المعاملات أولاً بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وشدَّد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فِرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير بها، إضافة إلى مواصلة مختلف الأعمال البلدية الضرورية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أمير الباحة أهمية الرقابة من قِبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة، وإيجاد التصاريح اللازمة للمطابخ المستوفية لشروط الذبح فيها، ومنع الذبح العشوائي، مع توفير الأطباء البيطريين للمراقبة والإشراف، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، إلى جانب متابعة المطاعم، وتكثيف الرقابة الصحية.

فيما يتابع سموه الخدمات المقدمة كافة من الجهات الحكومية خلال فترة الإجازة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:53 AM

أمير الباحة يوجِّه بتكليف الموظفين خلال إجازة العيد لإنجاز المعاملات والخدمات

طالب بتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات للأهالي والزوار بالعيد

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين الموجودين على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لإنجاز المعاملات أولاً بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وشدَّد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فِرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير بها، إضافة إلى مواصلة مختلف الأعمال البلدية الضرورية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أمير الباحة أهمية الرقابة من قِبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة، وإيجاد التصاريح اللازمة للمطابخ المستوفية لشروط الذبح فيها، ومنع الذبح العشوائي، مع توفير الأطباء البيطريين للمراقبة والإشراف، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، إلى جانب متابعة المطاعم، وتكثيف الرقابة الصحية.

فيما يتابع سموه الخدمات المقدمة كافة من الجهات الحكومية خلال فترة الإجازة.

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