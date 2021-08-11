النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفلكي "هندي": السماء تتزين بـ"شهب البرشاويات" الكثيفة فجر الأربعاء

قال إنه يمكن رصدها بالعين دون استخدام أي معدات بعد منتصف الليل

يترقب الفلكيون حول العالم دخول الأرض في نهر مخلفات مذنب "سويفت تتل" الذي يسبب ظهور زخات شهابية كثيفة تسمى "البرشاويات".


وتفصيلًا: أوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق"؛ أنه سيكون فجر غدٍ الأربعاء 22 ذي الحجة ذروة هطول الشهُب على الأرض، وتعتبر من الزخات الكثيفة؛ حيث تمطر الأرض كمتوسط بـ60 زخة شهابية في الساعة، في ظروف تواجد القمر في الثلث الأخير من الليل حيث يكون عاملًا سلبيًّا على رؤية الشهب.

وقال: تأتي تسمية هذه الشهُب بالبرشاويات بسبب أنه يظهر منبعها من المجموعة النجمية "برشاوس" التي أطلق عليها العرب قديمًا: حامل رأس الغول؛ ولذا بعض المصادر العربية تنسب هذه الشهُب لاسم الغول بلقب الغوليات.


وأضاف الفلكي "هندي" أنهُ يُفضل رصدها في مناطق بعيدة عن المدن لتخفيف تلوث الإضاءة والغازي، ويمكن رصدها بالعين دون استخدام أي معدات من بعد منتصف الليل ناحية الشرق حتى بدء طلوع ضوء الصباح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفلكي "هندي": السماء تتزين بـ"شهب البرشاويات" الكثيفة فجر الأربعاء
سبق

يترقب الفلكيون حول العالم دخول الأرض في نهر مخلفات مذنب "سويفت تتل" الذي يسبب ظهور زخات شهابية كثيفة تسمى "البرشاويات".


وتفصيلًا: أوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق"؛ أنه سيكون فجر غدٍ الأربعاء 22 ذي الحجة ذروة هطول الشهُب على الأرض، وتعتبر من الزخات الكثيفة؛ حيث تمطر الأرض كمتوسط بـ60 زخة شهابية في الساعة، في ظروف تواجد القمر في الثلث الأخير من الليل حيث يكون عاملًا سلبيًّا على رؤية الشهب.

وقال: تأتي تسمية هذه الشهُب بالبرشاويات بسبب أنه يظهر منبعها من المجموعة النجمية "برشاوس" التي أطلق عليها العرب قديمًا: حامل رأس الغول؛ ولذا بعض المصادر العربية تنسب هذه الشهُب لاسم الغول بلقب الغوليات.


وأضاف الفلكي "هندي" أنهُ يُفضل رصدها في مناطق بعيدة عن المدن لتخفيف تلوث الإضاءة والغازي، ويمكن رصدها بالعين دون استخدام أي معدات من بعد منتصف الليل ناحية الشرق حتى بدء طلوع ضوء الصباح.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:13 PM

الفلكي "هندي": السماء تتزين بـ"شهب البرشاويات" الكثيفة فجر الأربعاء

قال إنه يمكن رصدها بالعين دون استخدام أي معدات بعد منتصف الليل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
917

يترقب الفلكيون حول العالم دخول الأرض في نهر مخلفات مذنب "سويفت تتل" الذي يسبب ظهور زخات شهابية كثيفة تسمى "البرشاويات".


وتفصيلًا: أوضح الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق"؛ أنه سيكون فجر غدٍ الأربعاء 22 ذي الحجة ذروة هطول الشهُب على الأرض، وتعتبر من الزخات الكثيفة؛ حيث تمطر الأرض كمتوسط بـ60 زخة شهابية في الساعة، في ظروف تواجد القمر في الثلث الأخير من الليل حيث يكون عاملًا سلبيًّا على رؤية الشهب.

وقال: تأتي تسمية هذه الشهُب بالبرشاويات بسبب أنه يظهر منبعها من المجموعة النجمية "برشاوس" التي أطلق عليها العرب قديمًا: حامل رأس الغول؛ ولذا بعض المصادر العربية تنسب هذه الشهُب لاسم الغول بلقب الغوليات.


وأضاف الفلكي "هندي" أنهُ يُفضل رصدها في مناطق بعيدة عن المدن لتخفيف تلوث الإضاءة والغازي، ويمكن رصدها بالعين دون استخدام أي معدات من بعد منتصف الليل ناحية الشرق حتى بدء طلوع ضوء الصباح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,249
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة