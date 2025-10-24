غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدة

جاءت دقيقة ومتفرقة ودمرت آليات قتالية

شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.



ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.



وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.