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غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدة

جاءت دقيقة ومتفرقة ودمرت آليات قتالية

شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.

وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

قوات التحالف ميليشيات الحوثي صعدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدة
سبق

شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.

وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:33 PM

غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدة

جاءت دقيقة ومتفرقة ودمرت آليات قتالية

A A A
فهد كاملي - جازان
6
6,012

شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.

وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

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