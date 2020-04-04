نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية. وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

"الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-04 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:56 AM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 12:32 PM

"الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على نجران تُصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.