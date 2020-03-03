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فيديو لاقى تفاعلاً .. هكذا غالب طالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن

"عبدالله بن حبيب": وجدته يبكي فتحدثت معه لأواسيه ووثّقت المقطع ثم شجّعته

كشف الإعلامي عبدالله بن حبيب؛ تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه الطالب بجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنوّرة حمزة أيوب؛ يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم عُرضت على قناة المجد، فسجّل "حبيب"؛ الفيديو وحاول فيه مواساة الطالب حتى انتشر سريعاً ووجد تفاعلاً كبيراً، كما قُدمت له بعض الهدايا تشجيعاً ودعماً، وقابله أمس رئيس الجمعية تركي الشهراني؛ وكرّمه.

وقال "عبدالله بن حبيب": "هذه مسابقة قرآنية اسمها سنابل المدينة على قناة المجد كل يوم خميس وجمعة وسبت من تقديمي، ووصلوا فيها مرحلة الأداء المباشر بعد التصفيات الأولية، وحمزة وصل إلى هذه المرحلة، لكنه لم ينتقل للمرحلة التالية لأنه خرج، وكان هناك متسابقون أقوى منه".

واختتم: "بعد البرنامج وجدته يبكي وتحدثت معه لأواسيه واستأذنته للتصوير ووثّقت المقطع وشجّعته، وقلت له: أنت لم تخسر وهذه طبيعة المسابقة".

المدينة المنورة حمزة أيوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو لاقى تفاعلاً .. هكذا غالب طالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن
سبق

كشف الإعلامي عبدالله بن حبيب؛ تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه الطالب بجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنوّرة حمزة أيوب؛ يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم عُرضت على قناة المجد، فسجّل "حبيب"؛ الفيديو وحاول فيه مواساة الطالب حتى انتشر سريعاً ووجد تفاعلاً كبيراً، كما قُدمت له بعض الهدايا تشجيعاً ودعماً، وقابله أمس رئيس الجمعية تركي الشهراني؛ وكرّمه.

وقال "عبدالله بن حبيب": "هذه مسابقة قرآنية اسمها سنابل المدينة على قناة المجد كل يوم خميس وجمعة وسبت من تقديمي، ووصلوا فيها مرحلة الأداء المباشر بعد التصفيات الأولية، وحمزة وصل إلى هذه المرحلة، لكنه لم ينتقل للمرحلة التالية لأنه خرج، وكان هناك متسابقون أقوى منه".

واختتم: "بعد البرنامج وجدته يبكي وتحدثت معه لأواسيه واستأذنته للتصوير ووثّقت المقطع وشجّعته، وقلت له: أنت لم تخسر وهذه طبيعة المسابقة".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:39 AM

فيديو لاقى تفاعلاً .. هكذا غالب طالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن

"عبدالله بن حبيب": وجدته يبكي فتحدثت معه لأواسيه ووثّقت المقطع ثم شجّعته

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
2,013

كشف الإعلامي عبدالله بن حبيب؛ تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه الطالب بجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنوّرة حمزة أيوب؛ يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم عُرضت على قناة المجد، فسجّل "حبيب"؛ الفيديو وحاول فيه مواساة الطالب حتى انتشر سريعاً ووجد تفاعلاً كبيراً، كما قُدمت له بعض الهدايا تشجيعاً ودعماً، وقابله أمس رئيس الجمعية تركي الشهراني؛ وكرّمه.

وقال "عبدالله بن حبيب": "هذه مسابقة قرآنية اسمها سنابل المدينة على قناة المجد كل يوم خميس وجمعة وسبت من تقديمي، ووصلوا فيها مرحلة الأداء المباشر بعد التصفيات الأولية، وحمزة وصل إلى هذه المرحلة، لكنه لم ينتقل للمرحلة التالية لأنه خرج، وكان هناك متسابقون أقوى منه".

واختتم: "بعد البرنامج وجدته يبكي وتحدثت معه لأواسيه واستأذنته للتصوير ووثّقت المقطع وشجّعته، وقلت له: أنت لم تخسر وهذه طبيعة المسابقة".

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