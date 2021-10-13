"السديري الثقافي" يطلق مبادرة "أواصر" المجتمعية ويدعو للمشاركة

حددت لها مسارات تعليمية وصحية وبيئية وسياحية وثقافية ورياضية

أطلق مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالجوف بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مبادرة “أواصر”، ودعت الى التسجيل وتكوين فريق للعمل على المبادرات للفوز بإحدى جوائزها؛ إذ تتكون المبادرة من عدة مجالات، وحددت لها مسارات "تعليمية وصحية وبيئية وسياحية وثقافية ورياضية"، وهذه تفاصيل المبادرة:

الفكرة:

تطوير الأساليب الإبداعية التي ستحقق تأثيراً اجتماعياً واسع النطاق للوصول إلى تأثير مجتمعي غير ربحي، والمساهمة في بناء جيل قادر على صنع القرار.

الرؤية:

تنمية ثقافة العمل الاجتماعي في المجتمع المحلي بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وما يتناسب مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

الرسالة:

ترسيخ مفهوم الريادة الاجتماعية ونشرها من خلال الآليات المبتكرة الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

الأهداف:

تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الريادة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الوعي بأهمية العمل الاجتماعي غير الربحي، وتعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس والتخطيط الفعال، ومساندة المشاريع المبتدئة بالدعم والتشجيع والتدريب.

الجوائز:

جوائز المشاركين من الجهات المؤسسية: "المركز الأول: ٢٠٠٠٠ ريال -

المركز الثاني: ١٠٠٠٠ ريال - المركز الثالث: ٥٠٠٠ ريال".

أما جوائز العمل الفردي: "المركز الأول: ١٠٠٠٠ ريال".

المركز الثاني: ٦٠٠٠ ريال -المركز الثالث: ٤٠٠٠ ريال).