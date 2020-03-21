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"بلدية أملج" تحشد إمكاناتها كافة للحد من انتشار فيروس كورونا

فرق البلدية باشرت تطهير محال بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب

قامت بلدية محافظة أملج التابعة لأمانة منطقة تبوك بتنفيذ خطة بلدية أملج لمكافحة كورونا وتساندهم أكثر من ٣٠ آلية، حيث تم تجهيز خطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي، تقوم على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية يأتي ذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

حيث واصلت بلدية محافظة أملج بجميع طواقمها خلال فترة النهار والليل جهودها الاحترازية في العمل على رش وتطهير وتعقيم الممرات ومداخل المحال الخارجية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعملت فرق البلدية بمحافظة أملج على تطهير محال بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب، مع إلزام أصحاب تلك المحال بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر وتوفير كل الاشتراطات الصحية لمقدميها من العاملين في تلك المحال، حرصًا على سلامتهم من أي إصابة لا قدر الله.

وطالب رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي العتيبي، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة، مؤكدًا تقبل البلدية لأي ملاحظة أو اتصال أو ملاحظة من قِبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للأهالي لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية أملج" تحشد إمكاناتها كافة للحد من انتشار فيروس كورونا
سبق

قامت بلدية محافظة أملج التابعة لأمانة منطقة تبوك بتنفيذ خطة بلدية أملج لمكافحة كورونا وتساندهم أكثر من ٣٠ آلية، حيث تم تجهيز خطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي، تقوم على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية يأتي ذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

حيث واصلت بلدية محافظة أملج بجميع طواقمها خلال فترة النهار والليل جهودها الاحترازية في العمل على رش وتطهير وتعقيم الممرات ومداخل المحال الخارجية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعملت فرق البلدية بمحافظة أملج على تطهير محال بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب، مع إلزام أصحاب تلك المحال بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر وتوفير كل الاشتراطات الصحية لمقدميها من العاملين في تلك المحال، حرصًا على سلامتهم من أي إصابة لا قدر الله.

وطالب رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي العتيبي، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة، مؤكدًا تقبل البلدية لأي ملاحظة أو اتصال أو ملاحظة من قِبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للأهالي لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:30 PM

"بلدية أملج" تحشد إمكاناتها كافة للحد من انتشار فيروس كورونا

فرق البلدية باشرت تطهير محال بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب

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نواف الغضوري - الرياض
0
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قامت بلدية محافظة أملج التابعة لأمانة منطقة تبوك بتنفيذ خطة بلدية أملج لمكافحة كورونا وتساندهم أكثر من ٣٠ آلية، حيث تم تجهيز خطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي، تقوم على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية يأتي ذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

حيث واصلت بلدية محافظة أملج بجميع طواقمها خلال فترة النهار والليل جهودها الاحترازية في العمل على رش وتطهير وتعقيم الممرات ومداخل المحال الخارجية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعملت فرق البلدية بمحافظة أملج على تطهير محال بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب، مع إلزام أصحاب تلك المحال بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر وتوفير كل الاشتراطات الصحية لمقدميها من العاملين في تلك المحال، حرصًا على سلامتهم من أي إصابة لا قدر الله.

وطالب رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي العتيبي، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة، مؤكدًا تقبل البلدية لأي ملاحظة أو اتصال أو ملاحظة من قِبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للأهالي لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة.

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