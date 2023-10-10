أنباء.. "حسين عبدالغني" يودّع كرة القدم ويقرر الاعتزال

ترددت أنباء عن نية اللاعب الدولي السابق حسين عبدالغني لاعب النصر السابق والأهلي الحالي، اعتزال كرة القدم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن عدم رغبة المدرب الصربي فلادان ميلويفتش في الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويملك حسين عبدالغني تاريخاً مميزاً مع كرة القدم على المستوى المحلي والدولي استمر لنحو 25 عاماً شهدت تلك الفترة احترافه الأوروبي.

وشارك "عبدالغني" مع المنتخب السعودي في ثلاث نهائيات لكأس العالم، حيث تم اختياره مرتين كأفضل لاعب في المنتخب السعودي.



كما توّج اللاعب ببطولتي دوري مع النصر الذي لعب له قبل أن يقرر العودة للنادي الأهلي الذي شهد بداياته مع عالم الكرة.