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فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل

السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات

توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي.

وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام.

وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل
سبق

توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي.

وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام.

وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
03:06 PM

فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل

السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات

A A A
محمد طيران - محايل عسير
9
29,876

توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي.

وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام.

وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل.

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