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عبر "لقاء الخميس" من رفحاء .. "العنزي" يروي قصة نجاحه ومسيرته العلمية

برعاية إعلامية من "سبق" .. مشهود له بالجودة والتطوير وإتقان العمل

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، غداً، في محافظة رفحاء، مدير بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي؛ للحديث عن قصة نجاحه، ومسيرته العملية، وأبرز الإنجازات التي حققها إبان فترة عمله.

ويحمل "العنزي"؛ درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو من مواليد محافظة رفحاء في عام 1978م، ويعد من أبرز رؤساء البلديات المشهود لهم بالجودة والتطوير وإتقان العمل.

وعمل العنزي؛ رئيساً لبلدية لينة ثم انتقل رئيساً لبلدية روضة هباس، ويرأس حالياً بلدية محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، عمل قبلها في القطاع الخاص ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض لمدة 3 سنوات.

وينطلق اللقاء في السابعة وخمس وأربعين دقيقة، غداً الخميس، على مسرح جمعية كرام بمحافظة رفحاء.

ويحظى "لقاء الخميس" للناجحين ، رعاية من الهيئة العامة للرياضة، وتغطية إعلامية دائمة وشراكة من "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "لقاء الخميس" من رفحاء .. "العنزي" يروي قصة نجاحه ومسيرته العلمية
سبق

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، غداً، في محافظة رفحاء، مدير بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي؛ للحديث عن قصة نجاحه، ومسيرته العملية، وأبرز الإنجازات التي حققها إبان فترة عمله.

ويحمل "العنزي"؛ درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو من مواليد محافظة رفحاء في عام 1978م، ويعد من أبرز رؤساء البلديات المشهود لهم بالجودة والتطوير وإتقان العمل.

وعمل العنزي؛ رئيساً لبلدية لينة ثم انتقل رئيساً لبلدية روضة هباس، ويرأس حالياً بلدية محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، عمل قبلها في القطاع الخاص ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض لمدة 3 سنوات.

وينطلق اللقاء في السابعة وخمس وأربعين دقيقة، غداً الخميس، على مسرح جمعية كرام بمحافظة رفحاء.

ويحظى "لقاء الخميس" للناجحين ، رعاية من الهيئة العامة للرياضة، وتغطية إعلامية دائمة وشراكة من "سبق".

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:59 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:27 PM

عبر "لقاء الخميس" من رفحاء .. "العنزي" يروي قصة نجاحه ومسيرته العلمية

برعاية إعلامية من "سبق" .. مشهود له بالجودة والتطوير وإتقان العمل

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عويد التومي - رفحاء
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2,069

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، غداً، في محافظة رفحاء، مدير بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي؛ للحديث عن قصة نجاحه، ومسيرته العملية، وأبرز الإنجازات التي حققها إبان فترة عمله.

ويحمل "العنزي"؛ درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو من مواليد محافظة رفحاء في عام 1978م، ويعد من أبرز رؤساء البلديات المشهود لهم بالجودة والتطوير وإتقان العمل.

وعمل العنزي؛ رئيساً لبلدية لينة ثم انتقل رئيساً لبلدية روضة هباس، ويرأس حالياً بلدية محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، عمل قبلها في القطاع الخاص ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض لمدة 3 سنوات.

وينطلق اللقاء في السابعة وخمس وأربعين دقيقة، غداً الخميس، على مسرح جمعية كرام بمحافظة رفحاء.

ويحظى "لقاء الخميس" للناجحين ، رعاية من الهيئة العامة للرياضة، وتغطية إعلامية دائمة وشراكة من "سبق".

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