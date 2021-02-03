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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على نادي الشباب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامه مالية على نادي الشباب مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب "تأخر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني" من مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي جرت 25 يناير الماضي في الدوري.

وأوضحت اللجنة "وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (67/ل ض/2020) بتاريخ 28 نوفمبر 2020، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على نادي الشباب
سبق

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامه مالية على نادي الشباب مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب "تأخر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني" من مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي جرت 25 يناير الماضي في الدوري.

وأوضحت اللجنة "وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (67/ل ض/2020) بتاريخ 28 نوفمبر 2020، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:11 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على نادي الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامه مالية على نادي الشباب مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب "تأخر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني" من مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي جرت 25 يناير الماضي في الدوري.

وأوضحت اللجنة "وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (67/ل ض/2020) بتاريخ 28 نوفمبر 2020، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة".

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