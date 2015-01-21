"سامسونج" تكشف عن أكبر شاشاتها QLED 8K بقياس 98 بوصة

لتضاف إلى مجموعة طُرُز أجهزة التلفاز لعام 2019

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة سامسونج عن تلفازها الجديد QLED 8K قياس 98 بوصة، وهو الأكبر على الإطلاق؛ ليضاف إلى مجموعة طرُز أجهزة التلفاز لعام 2019 التي تضم طرُز 65 بوصة و75 بوصة و82 بوصة و85 بوصة.

ويقدم تلفاز QLED 8K من خلال احتوائه على رقاقة "معالج كوانتوم 8K " أفضل ما في تلفزيونات QLED من جودة الصورة والتصميم، إلى جانب الميزات الذكية بفضل دقة العرض 8K المذهلة.

وسواء كان المشاهد يشاهد المحتوى من خلال خدمة البث، أو جهاز فك التشفير، أو وصلة HDMI ، أو بطاقة USB ، أو حتى النسخ المتطابق لشاشة الهاتف المحمول، يمكن لتقنية سامسونج الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التعرُّف على أي محتوى، وتحسين جودته بغض النظر عن جودة الدقة الأصلية، وترقيتها إلى ما يقرب من جودة 8K. .

ويعتبر هذا الإصدار أذكى وأقوى تلفزيون تطوره سامسونج حتى الآن.

وفي خطوة جديدة، تهدف إلى منح مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج المزيد من خيارات الترفيه والقيمة ووظائف المنصات المفتوحة، أعلنت سامسونج أنها ستوفر خدمة iTunes Movies وخدمة بث المحتوى Apple AirPlay 2 على طرُز تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2019 ابتداء من ربيع هذا العام.

كما أعلنت الشركة أنها ستدعم الخدمتين على تلفزيوناتها الذكية لعام 2018 من خلال تحديث البرامج الثابتة، أو ما يعرف بـ (firmware update) . وفي خطوة هي الأولى على مستوى القطاع سيظهر تطبيق جديد لخدمة iTunes Movies and TV Shows على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية في أكثر من 100 بلد حول العالم.

وإضافة إلى ذلك، سيتوافر الدعم لخدمة AirPlay 2 لبث المحتوى على تلفزيونات سامسونج الذكية في 190 دولة حول العالم.

كما أعلنت سامسونح أن ثلاجة Family Hub لعام 2019 ستكون أكثر ذكاء وسلاسة في الاستخدام من أي وقت مضى؛ إذ توفر لوحة العائلة الجديدة تجربة استخدام للشاشة معاد تصميمها بشكل كامل؛ وهو ما يتيح لأفراد العائلة التواصل ومشاركة الذكريات في مساحة إبداعية فريدة أمام الثلاجة.

وتتيح ثلاجة Family Hub لعام 2019، التي حازت جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019، مع المساعد الرقمي الجديد للمستخدمين، التفاعل باللغة الطبيعية للحصول على إجابات للأسئلة المعقدة، وإعداد الفرن مسبقًا، والبحث عن وصفات الطعام، وحتى الاتصال بـ Uber .

إضافة إلى ذلك، يعرض لك المساعد الرقمي بيكسبي بصريًّا معلومات على الشاشة للحصول على تجربة معززة، كما يعرض لك مجموعة من المعلومات المرئية.

وستتوافر هذه الميزات الجديدة أيضًا عبر التحديث التلقائي لمعظم طُرُز Family Hub السابقة.