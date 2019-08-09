بعد تقرير "سبق".. فك احتجاز المنازل بـ"خلاوية بيش" وشفط المياه منها

غمرها جريان الشعاب بغزارة باتجاه المركز وتسببت في مغادرة بعض الأهالي

قامت الجهات المعنية بمتابعة رئيس مركز الخلاوية في محافظة بيش، بفك احتجاز المنازل التي غمرتها كميات من مياه الأمطار بعد معاناة كبيرة تسببت بها الشعاب التي اجتاحت منازلهم وغمرتها وتسببت في مغادرة بعض الأهالي.

وتفصيلاً، قال إبراهيم يحيى عارجي لـ"سبق": تعاون معنا رئيس مركز الخلاوية والبلدية وتم شفط الماء استمرت العمليات حتى الساعة الثانية ليلاً ونتقدم بالشكر لرئيس مركز الخلاوية وبلدية بيش على ما قدموه من مساعدات لنا.

واقتحمت كميات ضخمة من مياه الأمطار قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش، وتسببت في غمر المنازل وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظراً للظروف الخانقة التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز، فيما بادرت أمس الجهات المعنية وحلّت المشكلة.