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"بصفر": قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد دليل على السماحة

قال: إنه ناجم عن حرص ولاة الأمر على المواطنين والمقيمين

اعتبر الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة وإمام وخطيب جامع منصور الشعيبي بجدة الدكتور عبدالله علي بصفر أن قرار هيئة كبار العلماء في المملكة إيقاف الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً ما عدا الحرمين الشريفين، في هذه الظروف الحرجة والمدلل بالأدلة الشرعية الواضحة دليل على سماحة الإسلام.

واستدلّ الدكتور "بصفر" بقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، مبيناً أنه عليه الصلاة والسلام كان من فعله الصلاة في البيوت عند المطر أو البرد الشديد، فمن باب أولى عند هذه الجائحة الخطيرة، ومن فضل ربنا -عز وجل- أنه يكتب للمصلين في بيوتهم أجر الجماعة، خاصةً إذا صلّوا مع أسرهم وعليهم بالتضرع إلى الله -عز وجل- بالدعاء والاستغفار والشريعة مليئة بالأدلة على الوقاية من الأمراض والأضرار.

وأضاف "بصفر" أنه يدلّ أيضاً على حرص ولاة الأمر في المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها من خلال هذه الإجراءات الاحترازية الكثيرة والمكلفة على الدولة، سائلاً الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين.

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"بصفر": قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد دليل على السماحة
سبق

اعتبر الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة وإمام وخطيب جامع منصور الشعيبي بجدة الدكتور عبدالله علي بصفر أن قرار هيئة كبار العلماء في المملكة إيقاف الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً ما عدا الحرمين الشريفين، في هذه الظروف الحرجة والمدلل بالأدلة الشرعية الواضحة دليل على سماحة الإسلام.

واستدلّ الدكتور "بصفر" بقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، مبيناً أنه عليه الصلاة والسلام كان من فعله الصلاة في البيوت عند المطر أو البرد الشديد، فمن باب أولى عند هذه الجائحة الخطيرة، ومن فضل ربنا -عز وجل- أنه يكتب للمصلين في بيوتهم أجر الجماعة، خاصةً إذا صلّوا مع أسرهم وعليهم بالتضرع إلى الله -عز وجل- بالدعاء والاستغفار والشريعة مليئة بالأدلة على الوقاية من الأمراض والأضرار.

وأضاف "بصفر" أنه يدلّ أيضاً على حرص ولاة الأمر في المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها من خلال هذه الإجراءات الاحترازية الكثيرة والمكلفة على الدولة، سائلاً الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:17 PM

"بصفر": قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد دليل على السماحة

قال: إنه ناجم عن حرص ولاة الأمر على المواطنين والمقيمين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,159

اعتبر الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة وإمام وخطيب جامع منصور الشعيبي بجدة الدكتور عبدالله علي بصفر أن قرار هيئة كبار العلماء في المملكة إيقاف الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً ما عدا الحرمين الشريفين، في هذه الظروف الحرجة والمدلل بالأدلة الشرعية الواضحة دليل على سماحة الإسلام.

واستدلّ الدكتور "بصفر" بقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، مبيناً أنه عليه الصلاة والسلام كان من فعله الصلاة في البيوت عند المطر أو البرد الشديد، فمن باب أولى عند هذه الجائحة الخطيرة، ومن فضل ربنا -عز وجل- أنه يكتب للمصلين في بيوتهم أجر الجماعة، خاصةً إذا صلّوا مع أسرهم وعليهم بالتضرع إلى الله -عز وجل- بالدعاء والاستغفار والشريعة مليئة بالأدلة على الوقاية من الأمراض والأضرار.

وأضاف "بصفر" أنه يدلّ أيضاً على حرص ولاة الأمر في المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها من خلال هذه الإجراءات الاحترازية الكثيرة والمكلفة على الدولة، سائلاً الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين.

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