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"الغذاء والدواء": تحفيز المصانع الوطنية لمضاعفة إنتاج الكمامات والمعقمات

تشكيل فريق للتأكد من استيفاء المتطلبات والمواصفات ولضمان سلامة المنتجات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، جرى تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة، يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع؛ بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى، خصوصًا صناعة (الكمامات والمُعقمات) ومضاعفته.


ويعمل الفريق المكون من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج التجمعات الصناعية؛ على زيارة المصانع والوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الفنية؛ وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات.

كما يعمل على تقديم برامج التمويل اللازم، وتسهيل الترخيص والتسجيل، والتواصل مع كُبرى شركات تصنيع المواد الخام (الإيثانول والإيزوبروبانول والأنسجة لفلاتر الكمامات، والعبوات البلاستيكية للمُعقمات) لتسهيل وتسريع عمليات استيرادها لضمان توفرها في السوق المحلية.

فيروس كورونا الجديد الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": تحفيز المصانع الوطنية لمضاعفة إنتاج الكمامات والمعقمات
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، جرى تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة، يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع؛ بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى، خصوصًا صناعة (الكمامات والمُعقمات) ومضاعفته.


ويعمل الفريق المكون من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج التجمعات الصناعية؛ على زيارة المصانع والوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الفنية؛ وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات.

كما يعمل على تقديم برامج التمويل اللازم، وتسهيل الترخيص والتسجيل، والتواصل مع كُبرى شركات تصنيع المواد الخام (الإيثانول والإيزوبروبانول والأنسجة لفلاتر الكمامات، والعبوات البلاستيكية للمُعقمات) لتسهيل وتسريع عمليات استيرادها لضمان توفرها في السوق المحلية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:04 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:47 PM

"الغذاء والدواء": تحفيز المصانع الوطنية لمضاعفة إنتاج الكمامات والمعقمات

تشكيل فريق للتأكد من استيفاء المتطلبات والمواصفات ولضمان سلامة المنتجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,728

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، جرى تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة، يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع؛ بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى، خصوصًا صناعة (الكمامات والمُعقمات) ومضاعفته.


ويعمل الفريق المكون من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج التجمعات الصناعية؛ على زيارة المصانع والوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الفنية؛ وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات.

كما يعمل على تقديم برامج التمويل اللازم، وتسهيل الترخيص والتسجيل، والتواصل مع كُبرى شركات تصنيع المواد الخام (الإيثانول والإيزوبروبانول والأنسجة لفلاتر الكمامات، والعبوات البلاستيكية للمُعقمات) لتسهيل وتسريع عمليات استيرادها لضمان توفرها في السوق المحلية.

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