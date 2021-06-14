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إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية

قال: نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية
سبق

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:45 AM

إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية

قال: نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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