إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية

قال: نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.