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رغم مخاوف كورونا.. بيونج يانج تطلق صواريخ جديدة قبالة سواحلها الشرقية

ضِمن سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وسط المحادثات النووية المتوقفة

في أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه في أنه عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية.

وفي بيان، الثلاثاء، قال بارك هان كي رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: إن المقذوفات -التي يُفترض أنها صواريخ كروز- أطلقت من مقاطعة كانغوون شمال شرقي البلاد صباح الثلاثاء، قبل أن تحلق باتجاه بحرها الشرقي.

وأضاف المسؤول العسكري وفق "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عمليات الإطلاق الإضافية المحتملة من قِبَل كوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، مثل عدد المقذوفات التي تم إطلاقها، وطرازها.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة، وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وكانت معظم الأسلحة التي اختبرها بيونغيانغ صواريخ بالستية أو قذائف مدفعية بعيدة المدى، ومن غير المعتاد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخ كروز.

كوريا الشمالية فيروس كورونا الجديد صواريخ كروز

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم مخاوف كورونا.. بيونج يانج تطلق صواريخ جديدة قبالة سواحلها الشرقية
سبق

في أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه في أنه عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية.

وفي بيان، الثلاثاء، قال بارك هان كي رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: إن المقذوفات -التي يُفترض أنها صواريخ كروز- أطلقت من مقاطعة كانغوون شمال شرقي البلاد صباح الثلاثاء، قبل أن تحلق باتجاه بحرها الشرقي.

وأضاف المسؤول العسكري وفق "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عمليات الإطلاق الإضافية المحتملة من قِبَل كوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، مثل عدد المقذوفات التي تم إطلاقها، وطرازها.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة، وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وكانت معظم الأسلحة التي اختبرها بيونغيانغ صواريخ بالستية أو قذائف مدفعية بعيدة المدى، ومن غير المعتاد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخ كروز.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:44 AM

رغم مخاوف كورونا.. بيونج يانج تطلق صواريخ جديدة قبالة سواحلها الشرقية

ضِمن سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وسط المحادثات النووية المتوقفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه في أنه عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية.

وفي بيان، الثلاثاء، قال بارك هان كي رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: إن المقذوفات -التي يُفترض أنها صواريخ كروز- أطلقت من مقاطعة كانغوون شمال شرقي البلاد صباح الثلاثاء، قبل أن تحلق باتجاه بحرها الشرقي.

وأضاف المسؤول العسكري وفق "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عمليات الإطلاق الإضافية المحتملة من قِبَل كوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، مثل عدد المقذوفات التي تم إطلاقها، وطرازها.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة، وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وكانت معظم الأسلحة التي اختبرها بيونغيانغ صواريخ بالستية أو قذائف مدفعية بعيدة المدى، ومن غير المعتاد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخ كروز.

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