حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544
تسجيل 3460 حالة جديدة
سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.
وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-01
سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.
وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:04 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544
تسجيل 3460 حالة جديدة
سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.
وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.