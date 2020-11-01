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حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544

تسجيل 3460 حالة جديدة

سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.

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حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544
سبق

سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:04 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544

تسجيل 3460 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.

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