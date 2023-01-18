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طلاب وطالبات جازان ينثرون إبداعاتهم على مسرح التراثية

تعليم المنطقة يحتفل بـ1000 مبدع من 45 نادياً

نثر طلاب وطالبات تعليم جازان المرتادين لأندية الحي أمس الخميس إبداعاتهم ومواهبهم على مسرح القرية التراثية وذلك خلال مهرجان المسرح الشبابي والأفلام والعروض القصيرة بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.

وتجول "الدويري" لدى وصوله في أركان المعرض المصاحب للمهرجان والذي ضم معروضات وأعمالاً نفذتها مرتدات الأندية وتنوعت بين الفنية والتراثية والمشغولات اليدوية والرسومات، كما شاهد عقب ذلك فلمين قصيرين من إنتاج أندية الحي للبنات.

استعرضت بعد ذلك أندية الحي للبنين مواهب طلابها حيث قدمت العديد من العروض على المسرح وتنوعت بين اللوحات الوطنية واستعراض مواهب الطلاب في الإلقاء والشعر والتمثيل والتعليق والفنون الشعبية والرياضية وألعاب الخفة، والتي حظيت بتفاعل كبير من الحضور.

شهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون 45 نادياً للبنين والبنات من مختلف محافظات المنطقة وقدمت خلاله أكثر من 21 فيلماً قصيراً و24 عرضاً على خشبة المسرح وسط حضور كبير من المشاهدين والزائرين للقرية التراثية، كما قدم المهرجان نبذة تعريفية عن أدوار الأندية وبرامجها التي تقدمها خلال الفترة المسائية للطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع.

تعليم جازان

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طلاب وطالبات جازان ينثرون إبداعاتهم على مسرح التراثية
سبق

نثر طلاب وطالبات تعليم جازان المرتادين لأندية الحي أمس الخميس إبداعاتهم ومواهبهم على مسرح القرية التراثية وذلك خلال مهرجان المسرح الشبابي والأفلام والعروض القصيرة بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.

وتجول "الدويري" لدى وصوله في أركان المعرض المصاحب للمهرجان والذي ضم معروضات وأعمالاً نفذتها مرتدات الأندية وتنوعت بين الفنية والتراثية والمشغولات اليدوية والرسومات، كما شاهد عقب ذلك فلمين قصيرين من إنتاج أندية الحي للبنات.

استعرضت بعد ذلك أندية الحي للبنين مواهب طلابها حيث قدمت العديد من العروض على المسرح وتنوعت بين اللوحات الوطنية واستعراض مواهب الطلاب في الإلقاء والشعر والتمثيل والتعليق والفنون الشعبية والرياضية وألعاب الخفة، والتي حظيت بتفاعل كبير من الحضور.

شهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون 45 نادياً للبنين والبنات من مختلف محافظات المنطقة وقدمت خلاله أكثر من 21 فيلماً قصيراً و24 عرضاً على خشبة المسرح وسط حضور كبير من المشاهدين والزائرين للقرية التراثية، كما قدم المهرجان نبذة تعريفية عن أدوار الأندية وبرامجها التي تقدمها خلال الفترة المسائية للطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
11:03 PM

طلاب وطالبات جازان ينثرون إبداعاتهم على مسرح التراثية

تعليم المنطقة يحتفل بـ1000 مبدع من 45 نادياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نثر طلاب وطالبات تعليم جازان المرتادين لأندية الحي أمس الخميس إبداعاتهم ومواهبهم على مسرح القرية التراثية وذلك خلال مهرجان المسرح الشبابي والأفلام والعروض القصيرة بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.

وتجول "الدويري" لدى وصوله في أركان المعرض المصاحب للمهرجان والذي ضم معروضات وأعمالاً نفذتها مرتدات الأندية وتنوعت بين الفنية والتراثية والمشغولات اليدوية والرسومات، كما شاهد عقب ذلك فلمين قصيرين من إنتاج أندية الحي للبنات.

استعرضت بعد ذلك أندية الحي للبنين مواهب طلابها حيث قدمت العديد من العروض على المسرح وتنوعت بين اللوحات الوطنية واستعراض مواهب الطلاب في الإلقاء والشعر والتمثيل والتعليق والفنون الشعبية والرياضية وألعاب الخفة، والتي حظيت بتفاعل كبير من الحضور.

شهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون 45 نادياً للبنين والبنات من مختلف محافظات المنطقة وقدمت خلاله أكثر من 21 فيلماً قصيراً و24 عرضاً على خشبة المسرح وسط حضور كبير من المشاهدين والزائرين للقرية التراثية، كما قدم المهرجان نبذة تعريفية عن أدوار الأندية وبرامجها التي تقدمها خلال الفترة المسائية للطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع.

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