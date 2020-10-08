النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

المملكة تثمِّن الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو

ثمّنت المملكة العربية السعودية الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود في دعم عمليات بناء السلام والحد من النزاع وتسخير جميع الإمكانات والدعم للمحافظة على أمن واستقرار بوركينافاسو والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الافتراضي الذي عقد اليوم على مستوى السفراء لمناقشة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 في بوركينا فاسو، التي ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وقدم الدكتور منزلاوي شكره، لرئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة السفير بوب راي، ولحكومة بوركينا فاسو على دعوتهم للانضمام لهذا الاجتماع لمناقشة تحديات جائحة كورونا.

وقال الدكتور منزلاوي: التحدي الذي نواجهه اليوم، وهو السرعة التي انتشرت بها جائحة كورونا، هو تحدٍ يختلف اختلافاً كبيراً عن كل التحديات السابقة، حيث جعل العالم بأسره والمجتمع الدولي جبهة واحدة، تقاتل في معركة واحدة وعدوا واحدا، عدو لا يفرق في الدين أو العقيدة أو اللون أو العرق أو الجنس.

وأضاف قائلاً: نحن في حاجة ماسة إلى تعاون دولي وثيق إذا أردنا كسب المعركة ضد هذا الوباء وما خلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية سلبية على جميع البلدان دون استثناء.

وجدد التأكيد على أنّ المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين لهذا العام، استطاعت أن توحّد وتنسق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة افتراضية استثنائية للاستجابة العالمية لمكافحة الجائحة، التي أثمرت نتائجها بشكل إيجابي في التخفيف من الآثار الناتجة عن هذا الوباء، حيث اتخذت دول العشرين خلال القمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد ومنها ضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي.

وأفاد الدكتور خالد منزلاوي، أنّ المملكة قدمت دعماً مالياً للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، ودعماً إنسانياً للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، والدعم التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لجهود المملكة في تقديم الدعم اللوجستي لدول الساحل، مؤكداً مواصلة المملكة جهودها للانخراط في الدعم الإنساني والتنموي، فضلاً عن تقديم الدعم لقوة دول الساحل المشتركة G5 لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأعرب الدكتور خالد منزلاوي، في ختام كلمته، عن تثمين المملكة للجهود من خلال هذا الاجتماع، مجدداً التأكيد على التزام المملكة بالتعاون الدولي المشترك لمواجهة تحديات هذه الجائحة.

نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تثمِّن الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو
سبق

ثمّنت المملكة العربية السعودية الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود في دعم عمليات بناء السلام والحد من النزاع وتسخير جميع الإمكانات والدعم للمحافظة على أمن واستقرار بوركينافاسو والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الافتراضي الذي عقد اليوم على مستوى السفراء لمناقشة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 في بوركينا فاسو، التي ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وقدم الدكتور منزلاوي شكره، لرئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة السفير بوب راي، ولحكومة بوركينا فاسو على دعوتهم للانضمام لهذا الاجتماع لمناقشة تحديات جائحة كورونا.

وقال الدكتور منزلاوي: التحدي الذي نواجهه اليوم، وهو السرعة التي انتشرت بها جائحة كورونا، هو تحدٍ يختلف اختلافاً كبيراً عن كل التحديات السابقة، حيث جعل العالم بأسره والمجتمع الدولي جبهة واحدة، تقاتل في معركة واحدة وعدوا واحدا، عدو لا يفرق في الدين أو العقيدة أو اللون أو العرق أو الجنس.

وأضاف قائلاً: نحن في حاجة ماسة إلى تعاون دولي وثيق إذا أردنا كسب المعركة ضد هذا الوباء وما خلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية سلبية على جميع البلدان دون استثناء.

وجدد التأكيد على أنّ المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين لهذا العام، استطاعت أن توحّد وتنسق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة افتراضية استثنائية للاستجابة العالمية لمكافحة الجائحة، التي أثمرت نتائجها بشكل إيجابي في التخفيف من الآثار الناتجة عن هذا الوباء، حيث اتخذت دول العشرين خلال القمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد ومنها ضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي.

وأفاد الدكتور خالد منزلاوي، أنّ المملكة قدمت دعماً مالياً للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، ودعماً إنسانياً للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، والدعم التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لجهود المملكة في تقديم الدعم اللوجستي لدول الساحل، مؤكداً مواصلة المملكة جهودها للانخراط في الدعم الإنساني والتنموي، فضلاً عن تقديم الدعم لقوة دول الساحل المشتركة G5 لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأعرب الدكتور خالد منزلاوي، في ختام كلمته، عن تثمين المملكة للجهود من خلال هذا الاجتماع، مجدداً التأكيد على التزام المملكة بالتعاون الدولي المشترك لمواجهة تحديات هذه الجائحة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:48 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:29 PM

المملكة تثمِّن الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
195

ثمّنت المملكة العربية السعودية الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود في دعم عمليات بناء السلام والحد من النزاع وتسخير جميع الإمكانات والدعم للمحافظة على أمن واستقرار بوركينافاسو والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الافتراضي الذي عقد اليوم على مستوى السفراء لمناقشة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 في بوركينا فاسو، التي ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وقدم الدكتور منزلاوي شكره، لرئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة السفير بوب راي، ولحكومة بوركينا فاسو على دعوتهم للانضمام لهذا الاجتماع لمناقشة تحديات جائحة كورونا.

وقال الدكتور منزلاوي: التحدي الذي نواجهه اليوم، وهو السرعة التي انتشرت بها جائحة كورونا، هو تحدٍ يختلف اختلافاً كبيراً عن كل التحديات السابقة، حيث جعل العالم بأسره والمجتمع الدولي جبهة واحدة، تقاتل في معركة واحدة وعدوا واحدا، عدو لا يفرق في الدين أو العقيدة أو اللون أو العرق أو الجنس.

وأضاف قائلاً: نحن في حاجة ماسة إلى تعاون دولي وثيق إذا أردنا كسب المعركة ضد هذا الوباء وما خلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية سلبية على جميع البلدان دون استثناء.

وجدد التأكيد على أنّ المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها مجموعة العشرين لهذا العام، استطاعت أن توحّد وتنسق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة افتراضية استثنائية للاستجابة العالمية لمكافحة الجائحة، التي أثمرت نتائجها بشكل إيجابي في التخفيف من الآثار الناتجة عن هذا الوباء، حيث اتخذت دول العشرين خلال القمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد ومنها ضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي.

وأفاد الدكتور خالد منزلاوي، أنّ المملكة قدمت دعماً مالياً للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، ودعماً إنسانياً للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، والدعم التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لجهود المملكة في تقديم الدعم اللوجستي لدول الساحل، مؤكداً مواصلة المملكة جهودها للانخراط في الدعم الإنساني والتنموي، فضلاً عن تقديم الدعم لقوة دول الساحل المشتركة G5 لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأعرب الدكتور خالد منزلاوي، في ختام كلمته، عن تثمين المملكة للجهود من خلال هذا الاجتماع، مجدداً التأكيد على التزام المملكة بالتعاون الدولي المشترك لمواجهة تحديات هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,357
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,632
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,220

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة