جديد كورونا في 4 دول إفريقية.. تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في تشاد والكونغو

كينيا تخصص 200 مليون دولار للمواجهة.. والرئيس البوركيني يرفع حظر التجول

شهدت تطورات انتشار فيروس كورونا في أربع دول إفريقية؛ حيث سجلت إصابات جديدة في دولتين، وتطورات لمواجهة الفيروس في دولتين أخريين؛ فقد تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تشاد، وارتفاع عدد المصابين بكورونا في الكونغو إلى 611 مصابًا، أما في كينيا فقد تَقرر تخصيص 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا؛ فيما قرر الرئيس البوركيني رفع حظر التجول.

تشاد

أعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بهذا الوباء داخل البلاد إلى 790 شخصًا.

وأضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.

كينيا

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عن تخصيص مبلغ 200 مليون دولار، كمساعدة لقطاع السياحة في البلاد، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا كينياتا في خطاب له بمناسبة الذكرى 57 لعيد استقلال البلاد، الحكومة إلى إعداد جدول زمني لإعادة فتح المدارس، وتخفيف القيود على دور العبادة.

وتأتي هذه الإجراءات، في وقت تجاوزت فيه الإصابات بجائحة كوفيد 19 في كينيا عتبة 2000 إصابة، وسط مخاوف من تزايد المصابين.

وتتجه معظم دول القارة الإفريقية إلى التعايش مع فيروس كورونا، وقد بدأت عدد منها في تخفيف تدابيرها الاحترازية، على الرغم من استمرار انتشار الفيروس.

بوركينا فاسو

أعلن الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، عن رفع حظر التجول داخل البلاد، بعد فرضه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ يوم 21 مارس الماضي.

يُذكر أن بوركينافاسو سجلت 847 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و719 حالة شفاء و53 حالة وفاة.

الكونغو

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 611 مصابًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء و20 حالة وفاة منذ انتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي داخل البلاد.