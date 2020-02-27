بعد تعليق مؤقت للتأشيرات.. "الحج" تدعو للتواصل: المكالمة محلية لهذه الدول

تعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات وإجابة الراغبين في معرفة الإجراءات

كشفت وزارة الحج والعمرة عن الإجراءات المتبعة للذين حصلوا على تأشيرة للعمرة، داعيةً إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن مركز خدمات المستفيدين بالوزارة يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة، ويرغب في معرفة الإجراءات المتبعة على الرقم (00966920002814).

‏وأضافت: كما يمكن الاستفسار على إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة ‪mohcc@haj.gov.sa و‪hajcc@haj.gov.sa وحساب المركز على "تويتر" MOHU_CSC@.

وأضافت: تحسب المكالمة على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر/ الجزائر/ باكستان/ الهند/ إندونيسيا/ تركيا".

ويأتي إجراء تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا؛ وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض "كورونا" الجديد، وعليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تم تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.