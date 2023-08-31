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المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل

ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية فوق المعدل السنوي

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ من الجمعة المقبل، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء #السعودية فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

وتابع: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً في مرتفعات #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد ناحية مرتفعات #الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ من الجمعة المقبل، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء #السعودية فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

وتابع: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً في مرتفعات #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد ناحية مرتفعات #الطائف.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:20 AM

المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل

ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية فوق المعدل السنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ من الجمعة المقبل، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء #السعودية فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

وتابع: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً في مرتفعات #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد ناحية مرتفعات #الطائف.

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