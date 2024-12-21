مظاهرات الهند تدخل أسبوعها الثاني.. القتلى يتزايدون واجتماع لبحث الوضع الأمني

5 محتجين يلفظون أنفاسهم بينهم طفل

قُتِل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند، خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين في الحكومة الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه، اليوم؛ لبحث الوضع الأمني في البلاد، في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية، الذي اعتُبِر أنه يهدف إلى تهميش المسلمين.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى عشرين قتيلاً منذ بدئها الأسبوع الماضي.

ويسمح القانون الجديد الذي أقرَّه البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يرون أنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي؛ لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.