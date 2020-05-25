بركان "الدقائق الأربع" يشل حركة الطيران في بالي

أدى إلى انتشار الرماد فوق جنوب الجزيرة الإندونيسية

أدى اندلاع بركان جبل آغونغ إلى تعطل حركة الطيران في مطار بالي الإندونيسي، مساء أمس الجمعة، ساعات عدة.

وعادت حركة التشغيل إلى طبيعتها في مطار بالي، السبت، بعد أن تم إلغاء بعض رحلات الطيران في أعقاب اندلاع البركان الذي أدى إلى انتشار الرماد فوق جنوب الجزيرة الإندونيسية.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة آثار الكوارث، إن اندلاع البركان استمر 4 دقائق و30 ثانية ونشر الحمم والصخور الملتهبة لمسافة نحو ثلاثة كيلو مترات من فوهة البركان.

وشهدت 9 قرى سقوط الرماد الكثيف، لكن الوكالة قالت إنها لم ترفع مستوى التأهب للبركان، ولا تزال منطقة الإقصاء يصل نصف قطرها إلى 4 كيلو مترات حول الفوهة.

وقال المتحدث سوبوتو بورو نوغروهو؛ إنه لم تكن هناك ضرورة للقيام بعملية إجلاء.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم مطار بالي، إحسان الرحيم؛ أنه تم إلغاء 9 رحلات جوية بين بالي وأستراليا مساء أمس.

وأضاف أن 6 رحلات مؤجلة لشركتي "كانتاس" و"فيرجن" أستراليا سيتم تسييرها اليوم السبت.

وعاد بركان آغونغ لنشاطه مرة أخرى عام 2017 بعد أكثر من نصف قرن من الركود، بعد ثوران كبير في عام 1963.