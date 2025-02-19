النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم

قال: درجات حرارة منخفضة الليلة وحتى صباح الخميس

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى.

وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى.

وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
02:36 PM

مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم

قال: درجات حرارة منخفضة الليلة وحتى صباح الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,097

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى.

وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,428
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,793

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة