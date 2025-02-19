وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى.

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم.

مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-19 أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى. وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:36 PM

مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم قال: درجات حرارة منخفضة الليلة وحتى صباح الخميس





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أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى.

وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.